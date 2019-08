ADO-talent Shaquille Pinas is vaste waarde geworden: 'Dit móet mijn jaar worden!'

Van 'Talent van het Jaar' bij ADO Den Haag in drie maanden tijd naar een basisplaats. Het lukte Shaquille Pinas om z'n trainer in de voorbereiding op het seizoen te overtuigen, wat resulteerde in een vaste plek op het middenveld tijdens de eerste twee eredivisieduels.

Pinas is vrijdag te gast in TV West Sport, daar waar hij een half jaar geleden ook was en toen in de studio sprak over het 'pakken van kansen' en 'de moeilijke concurrentiestrijd met Wilfried Kanon'. Een basisplaats was eerder een wens dan realiteit voor de toen 20-jarige Rotterdammer.

Zes maanden later, aan het begin van een nieuw seizoen, ziet de wereld er voor de middenvelder heel anders uit. Pinas, die ook centraal in de verdediging kan spelen, startte tegen FC Utrecht en PSV in de basis en is inmiddels een vaste waarde in de ploeg van Fons Groenendijk.

Ontwikkeling

'Dit móet gewoon mijn jaar worden bij ADO! En ik bedoel daarmee niet dat ik een transfer af wil dwingen volgende zomer (Pinas heeft nog een contract bij ADO tot de zomer van 2021, red.), maar ik móet gewoon die vierendertig wedstrijden gaan spelen dit seizoen. Dat leg ik mezelf op, ik heb me de afgelopen twee jaar goed ontwikkeld achter Willie (Wilfried Kanon, red.) en nu moet ik er gewoon staan. Op welke positie dan ook, ik moet het goed invullen', aldus Pinas, die de lat hoog legt voor zichzelf.

Pinas zal het zonder Nasser El Khayati moeten doen nu de speler is vertrokken naar z'n nieuwe club in Qatar. 'Ik vind het heel erg dat Nasser weg is. Hij was de beste en belangrijkste speler van ons en ook buiten het veld een goede jongen.'

Grandioos

'Wat hij op het veld liet zien is niet normaal. De aannames, het altijd vooruit willen denken, z'n goals. Soms leek het alsof hij de bal in de goal passt in plaats van schiet. Ik weet niet of ik in m'n carrière nog met zo'n goede speler samen zal spelen. Nasser was grandioos bij ADO, dat zal me altijd bijblijven.'

Pinas praat in TV West Sport ook over z'n mogelijke selectie voor Jong Oranje en blikt vooruit op ADO Den Haag tegen Sparta Rotterdam. Verder gaat Joop Buyt op pad met FOX Sports-presentatrice Aletha Leidelmeijer en is er een reportage rond het onlangs verschenen boek over Aad Mansveld.