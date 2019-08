AZ speelt duel tegen FC Antwerp niet in Den Haag: 'Burgemeester wil geen onveilige situatie'

AZ zal voor het volgende duel in de Europa League niet uitwijken naar het stadion van ADO Den Haag. De wedstrijd tegen FC Antwerp wordt afgewerkt in het stadion van FC Twente, De Grolsch Veste. De Alkmaarders plaatsten zich donderdag ten koste van FC Mariupol voor de play-offs van dat toernooi en komen donderdag alweer in actie.

AZ kan niet in de eigen thuishaven spelen, omdat vorige week een gedeelte van het dak instortte. Waarschijnlijk wordt er uitgeweken naar een ander stadion dan het ADO-stadion vanwege veiligheidsredenen.

De fans van FC Antwerp zijn rivalen van die van Club Brugge. Supporters van Brugge zijn weer bevriend met ADO Den Haag. Dit zou mogelijk confrontaties op kunnen leveren. 'De gemeente helpt graag een club in nood, waar mogelijk. In dit geval is dat niet mogelijk', schrijft de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

'Beladen wedstrijd'

De gemeente vreest dat de fans van ADO Den Haag en Club Brugge en de fans van FC Antwerp elkaar rond het stadion en in de stad zouden gaan opzoeken. 'Die rivaliteit gaf twee jaar geleden aanleiding tot een gewelddadig treffen tussen de supports in België', zegt de gemeente op Twitter. 'Dat maakt het een beladen wedstrijd waar een flinke politie-inzet voor nodig is. De burgemeester wil de stad niet blootstellen aan een onveilige situatie.'

Afgelopen donderdag werd er door AZ wel in Den Haag gespeeld, en dat was met succes. AZ won met 4-0 van FC Mariupol. Zondag speelt AZ opnieuw in het Cars Jeans Stadion. Dan staat de eredivisiewedstrijd tegen FC Groningen gepland. De gemeente Den Haag sluit niet uit dat er in de toekomst wedstrijden van AZ in het Cars Jeans Stadion zullen plaatsvinden. 'De gemeente maakt afwegingen per aangevraagde wedstrijd.'

