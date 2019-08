Henk Fraser wil met Sparta winnen van oude club ADO ondanks 'liefde en respect'

Het zijn fijne tijden voor Sparta-trainer Henk Fraser. In de eerste twee competitiewedstrijden haalde de Rotterdamse promovendus vier punten. Een prima start. Zaterdagavond speelt Fraser tegen zijn oude club ADO Den Haag, dat nog steeds een speciale plek in zijn hart heeft.

'Ik heb nog steeds een zwak voor ADO. De club zal altijd speciaal voor mij blijven. Zij hebben mij de kans gegeven om trainer te worden', zegt Fraser, die in 2017 vanuit Den Haag naar Vitesse verkaste. 'ADO is een fijne club met leuke mensen, maar ondanks mijn liefde en respect voor Den Haag wil ik met Sparta wel gewoon een goed resultaat halen.'

Kijkend naar de resultaten is Sparta het seizoen beter begonnen dan ADO. 'Dat is genieten', zegt Fraser. 'Maar eigenlijk begon dat genieten bij mij al in de voorbereiding. Toen al was het duidelijk dat we een groep hebben die heel graag wil en die dadendrang heeft. Dat maakt het voor mij als trainer wel lekker om te werken.'

Realisme

Naast het genieten van de sterke start is er ook realisme bij Fraser. 'We beseffen heel goed waar we vandaan gekomen zijn (vorig seizoen speelde Sparta in de éerste divisie, red.). En we weten ook dat het zomaar weer afgelopen kan zijn. Maar voor nu is het wel genieten ja.'

LEES OOK: ADO-talent Shaquille Pinas is vaste waarde geworden: 'Dit móet mijn jaar worden!'