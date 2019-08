Lex Immers: 'Hoop dat AZ zondag tegen Groningen een goed resultaat haalt'

AZ speelt komende zondag tegen FC Groningen voor de tweede keer een thuiswedstrijd in het Cars Jeans Stadion. Afgelopen donderdag won de ploeg uit Noord-Holland met 4-0 van FK Marioepol uit Oekraïne. Lex Immers was bij die wedstrijd en werd een klein beetje fan van de Alkmaarders.

'Het leek net alsof je het AZ-stadion binnen kwam. Ik vond het heel erg leuk. Je hoopt dat de mensen op de tribune het naar hun zin hebben. Ik vind het alleen maar goed dat dit soort dingen gebeuren. Onze band met AZ is goed. Ik hoop dat ze ook zondag een goed resultaat halen.'

Op de vraag of Lex Immers na de wedstrijd eigenhandig al het rood in het stadion verwijderd heeft, reageert hij: 'Ik heb alles mee naar huis genomen. Ik ben een beetje voor AZ geworden. Ik heb sympathie voor de club gekregen. Nee hoor', lacht Immers, 'het is gewoon leuk. Je moet elkaar in dit soort situaties helpen en dat gebeurt dan ook.'

FC Twente

AZ zal voor het volgende duel in de Europa League tegen FC Antwerp niet uitwijken naar het stadion van ADO Den Haag. Dat duel wordt afgewerkt in het stadion van FC Twente, de Grolsch Veste. Dat de wedstrijd niet in Den Haag is, heeft een reden. De fans van FC Antwerp zijn rivalen van die van Club Brugge. Supporters van Brugge zijn weer bevriend met ADO Den Haag. Dit zou mogelijk confrontaties op kunnen leveren.

