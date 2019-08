IN BEELD: BinckBank Tour in het centrum van Den Haag

Den Haag is zaterdagmiddag het toneel van een individuele tijdrit in de profronde BinckBank Tour. De meer dan acht kilometer lange route loopt door de Hofstad. De renners starten op de Bezuidenhoutseweg en rijden via de Laan van Nieuw Oost-Indië en Benoordenhoutseweg terug naar de finish op het Malieveld.

Iets voor twee uur is het de Italiaan Matteo Moschetti die als eerste aan de zesde ettappe van de BinckBank Tour begint. De Belg Tim Willens start tweeëneen half uur later. Wellens staat bovenaan in het klassement. Ook na de tijdrit in Den Haag. Hij wordt daar tiende. Filippo Ganna is het snelst op het parcours van 8,4 kilometer. Wellens verdedigt zondag in de slotetappe een voorsprong van acht seconden.

Of er zondag in de Vlaamse heuvels ook aardig wat mensen langs het parcours staan, is nog even afwachten. In Den Haag moeidigen honderden mensen de wielrenners aan. Door het evenement zijn meerdere wegen afgesloten in de stad.

Dylan Groenewegen meldt zich af

Vrijdag meldde wielrenner Dylan Groenewegen zich af voor het slotweekeinde van de meerdaagse wielerwedstrijd. Hij neemt rust om zich 'voor te bereiden op het laatste gedeelte van het seizoen'. Hij slaagde er uiteindelijk niet in om een rit te winnen.

Na de tijdrit door Den Haag wordt zondag de slotetappe van 179 kilometer verreden in België. De rit gaat van Sint-Pieters-Leeuw naar Geraardsbergen.