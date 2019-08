Ganna wint Haagse tijdrit in BinckBank Tour, Wellens blijft leider

Filippo Ganna in actie in de tijdrit tijdens het EK in Alkmaar. Foto: Orange Pictures

De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna heeft zaterdag de individuele tijdrit in de BinckBank Tour gewonnen. De rit werd verreden in Den Haag. Ganna legde het parcours over 8,4 kilometer af in 9 minuten en 16 seconden. De Italiaan Edoardo Affini, die vorige week brons pakte in de tijdrit op de EK in Alkmaar, werd op 5 tellen tweede. Jos van Emden, de Nederlands kampioen tijdrijden, eindigde als derde op 8 seconden van Ganna. De Belg Tim Wellens behield de leiding in het klassement.

Stefan Küng, winnaar van de voorgaande twee individuele tijdritten in de BinckBank Tour, had de pech dat hij moest starten toen de wind precies flink aanwakkerde. De Zwitser van Groupama-FDJ eindigde als vierde op 11 seconden van Ganna.

Klassementsleider Wellens zette de tiende tijd neer. De Belgische renner van Lotto Soudal gaf 20 seconden toe op de Italiaanse winnaar. Wellens behield de groene leiderstrui en kan zondag in de slotrit door de Vlaamse Ardennen zijn derde eindzege in de etappekoers door Nederland en België veiligstellen. De Belg zegevierde in 2014 en 2015 in de WorldTour-wedstrijd die toen nog de Eneco Tour heette.

Slotetappe

Wellens verdedigt in de slotetappe tussen Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen een voorsprong van 8 seconden op Marc Hirschi uit Zwitserland. De Belg Laurens de Plus staat derde in het klassement op 12 seconden van zijn landgenoot. Mike Teunissen is in het klassement de beste Nederlander op de zesde plek. Hij heeft 45 seconden achterstand