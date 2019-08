Puntloos ADO Den Haag doet zichzelf tekort tegen Sparta

ADO Den Haag-speler Lex Immers is teleurgesteld na een doelpunt van Sparta | Foto: Soccrates Images

Fons Groenendijk: ‘Het went wel dat je begint met nul uit drie’

ADO Den Haag-speler Lex Immers hoopt op betere tijden: 'Daar doen we als groep alles aan'

Ook de derde wedstrijd van het seizoen is in mineur geëindigd voor ADO Den Haag. De Haagse equipe verloor in eigen huis met 1-2 van Sparta. ADO was de betere ploeg in het eigen stadion maar was niet scherp genoeg voor het vijandelijke doel.

De mannen van Fons Groenendijk creëerden via Aaron Meijers en Thijmen Goppel een aantal kansen in het eerste half uur. De voorzetten van beide spelers werden niet benut. Het dichtstbij was Tomas Necid. De Tsjech kopte geheel vrijstaand op het lichaam van Sparta-keeper Tim Coremans.

Na ongeveer 25 minuten voetballen kwam de Rotterdamse ploeg tegen de verhouding in op voorsprong. Mohamed Rayhi knalde de bal snoeihard achter doelman Robert Zwinkels. Vlak voor rust breidde diezelfde Rayhi de score uit. Hij liep slim vrij en werd prima in de loop aangespeeld. Zwinkels was kansloos op zijn schot.

Gevaar door Hooi

Groenendijk greep in de rust in. Hij wisselde Goppel en Erik Falkenburg en liet Bilal Ould-Chikh en Elson Hooi invallen. Dit had in de eerste tien minuten nog niet het gewenste resultaat. ADO speelde flets en Sparta bleef makkelijk overeind.

Hooi zorgde nog voor enig gevaar aan Haagse kant en haalde rond het uur vanaf rand zestien uit. Zijn poging ging naast. Ook Danny Bakker kon gevaarlijk worden, toen hij een corner van Meijers overkopte.

Haags kwartiertje

De laatste vijftien minuten gooide Groenendijk alles-op-alles. Hij liet Michiel Kramer invallen voor de moegestreden Bakker. Eerst was het Tom Beugelsdijk die twee man van Sparta het bos instuurde en vervolgens de bal op Immers gaf. De middenvelder schoot naast.

Even later kon de blonde Hagenees wel juichen. Uit een corner van Meijers kopte Immers de aansluitingstreffer binnen. Die treffer was niet voldoende. De Rotterdamse ploeg van Henk Fräser ging met de drie punten naar huis

Scoreverloop ADO Den Haag - Sparta: (0-2)

0-1 Rayhi

0-2 Rayhi

1-2 Immers

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Van Ewijk, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Bakker ('76 Immers), Pinas, Immers, Goppel ('46 Ould-Chikh) , Falkenburg ('46 Hooi), Necid

Opstelling Sparta: Coremans, Abels, Vriends, Mattheij, Faye, Harroui ('59 L. Duarte), Auassar ('87 Rigo), Smeets, Rayhi, Ache ('76 Veldwijk), Dervisoglu

Scheidrechter: Higler

Gele kaarten: Immers (ADO Den Haag) Rayhi, Coremans (Sparta)