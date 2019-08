Immers hoopt op betere tijden voor ADO: 'We moeten niet in de war raken'

Natuurlijk was Lex Immers teleurgesteld na de 1-2 nederlaag tegen Sparta.Toch wil hij de noodklok nog niet luiden. 'We zijn drie wedstrijden onderweg. Ik hoop op betere tijden. Wij als groep doen daar alles aan en ik hoop dat andere mensen daaraan meedoen.'

Na rust was ADO Den Haag duidelijk de betere ploeg in het Cars Jeans Stadion. Iets dat Immers beaamt. 'Ik heb de tweede helft een ploeg gezien die voor elke meter vocht. Maar helaas grijpen we net naast een punt. Tomas Necid had aan het einde nog twee kansen die er bijna invliegen. Zitten die, dan ga je met een goed gevoel naar huis. Nu ga ik naar huis met een klotegevoel.'

'Maandag gaan we weer richting RKC', vervolgt de middenvelder. 'We hebben nu Utrecht en PSV gehad. Van deze wedstrijd hadden we meer verwacht.'

'Als groep sterk blijven'

Immers is niet uit op harde woorden in de kleedkamer, laat hij weten. 'Wat heb je aan harde woorden?', vraagt hij zich hardop af. 'We moeten elkaar natuurlijk de waarheid vertellen. Dingen moeten beter bij ADO. Als groep moeten we sterk blijven en niet in de war raken.'

