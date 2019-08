Man aangehouden na steekpartij in Den Haag, slachtoffer naar ziekenhuis

Er is een steekpartij geweest in een woning aan de Apeldoornselaan in Den Haag in de nacht van zaterdag op zondag. Na aanwijzingen van het slachtoffer kon de politie een man aanhouden.

Het incident was rond 01.00 uur ’s nachts. Het 32-jarige slachtoffer werd door een omstander gewond gevonden in de Voorthuizenstraat. De man is behandeld aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Hij is een bekende van de verdachte.

De politie vond op straat een mes. Het wapen is in beslag genomen. De politie denkt dat de ruzie is ontstaan in de woning aan de Apeldoornselaan.

