OM over Haagse obermishandelaars: 'Straf is te laag'

Het OM meent dat de broers nooit meer naar Tsjechië mogen komen en dat poging tot moord bewezen is. In eerste aanleg had justitie een straf tussen de tien en achttien jaar geëist. Een concrete strafeis, zoals in Nederland gebruikelijk is, wordt in Tsjechië niet geformuleerd.

De advocaat van de broers meent dat er absoluut geen sprake is van poging tot moord. 'Er is geen twijfel dat ze de ober hebben gemolesteerd, maar ze hadden nooit het plan hem te doden.'

Zwaar lichamelijk letsel

Het Tsjechische Openbaar Ministerie (OM) kondigde na de uitspraak meteen aan in beroep te gaan tegen het vonnis. Het OM eiste een celstraf van tien tot achttien jaar voor poging tot moord, maar de rechtbank vond dat daar geen sprake van is. De rechter zag wel voldoende bewijs voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook de broers kondigden aan in beroep te gaan tegen de straf.

De rechter legde daarnaast een lagere straf aan beide broers op omdat niet het Haagse tweetal maar de manager van het restaurant de ruzie begon door de eerste duw uit te delen. Dat Arash een kortere straf kreeg dan Armin kwam doordat zijn spijtbetuiging volgens de rechter 'eerlijker' was.

Straf in Nederland

Als het vonnis definitief is, dus na het hoger beroep, kunnen de broers hun straf in Nederland uitzitten. Dit omdat Tsjechië en Nederland een uitwisselingsverdrag hebben. In Tsjechië zijn de broers dan voorlopig niet meer welkom. Na de gevangenisstraf mogen ze tien jaar het land niet meer in. Ook moeten de broers 75.000 euro schadevergoeding betalen aan de ober.

De broers waren vorig jaar april in verband met een vrijgezellenfeest in Praag. Toen ze hun eigen bier dronken op een terras, kregen ze ruzie met de manager van de zaak. De ober wilde die ruzie sussen, maar werd naar de grond gewerkt, geschopt en geslagen. Hij werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.

Twee vrienden gingen vrijuit

Armin en Arash N. waren met vrienden in Praag. Drie mensen uit de groep kregen eerder al voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen gingen vrijuit, omdat die juist hadden geprobeerd de boel te sussen. De broers hebben ontzettend spijt van het mishandelen van de ober.

Van het gevecht zijn beelden op internet verschenen. Die zorgden voor grote verontwaardiging in zowel Nederland als Tsjechië. Te zien is hoe de broers herhaaldelijk blijven slaan en schoppen terwijl de ober al op de grond ligt.

