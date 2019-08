ADO Den Haag speelt waarschijnlijk zonder Beugelsdijk tegen RKC

Het eredivisieduel tussen RKC Waalwijk en ADO Den Haag is een kelderkraker in de eredivisie. De mannen van ADO-trainer Fons Groenendijk hebben nog geen enkel punt gehaald, terwijl RKC alleen aan het bezoek bij Twente een punt overhield. Of de malaise nog niet groot genoeg is, moet ADO het zondag naar alle waarschijnlijkheid ook nog doen zonder de geblesseerde verdediger Tom Beugelsdijk.

Fons Groenendijk: 'Zwaartepunt moet bij voetbal liggen'

Fons Groenendijk reageerde tijdens de wekelijkse persconferentie over de onrust bij de club. 'Je merkt wel dat het wordt weggehouden bij ons', zegt de Leidenaar. 'Je weet wel dat er onrust is bij de club.'

'Ik vind dat het zwaartepunt bij voetbal moet liggen', vervolgt hij. 'Daar moeten we het met zijn allen over hebben. Feit is dat we drie wedstrijden gespeeld hebben en onderaan staan. Daar ben ik mee bezig. Dat baart wel zorgen, want je wilt niet staan waar je nu staat.'

Indirect zet Groenendijk wel druk op de nieuwe voorzitter Mo Hamdi. 'Het liefst wil ik zo snel mogelijk met een complete groep werken', vertelt de coach. 'Heb niets zoveel met die verhalen van bovenaf over een slapende reus. Ik wil nu presteren.'

Vermoedelijke opstelling: Goppel eruit voor Ould-Chikh

Doordat Beugelsdijk waarschijnlijk vanaf de zijlijn moet toekijken, verandert er het één en ander in de basis van ADO. Zo neemt Shaquille Pinas zijn plaats centraal achterin over. Pinas stond de afgelopen weken steevast op het middenveld. Die plek wordt tegen RKC overgenomen door John Goossens. Ook voorin is er een mutatie. Thijmen Goppel moet plaatsmaken voor Bilal Ould-Chikh.

Uitgelicht:

Het laatste competitieduel dat ADO in Waalwijk afwerkte, eindigde in 1-1. Roland Alberg maakte na een kwartier spelen de 0-1 voor de Haagse equipe. Oud-ADO-speler Romeo Castelen deed vlak voor rust wat terug voor de Waalwijkers. RKC eindigde dat seizoen als zestiende en degradeerde via de nacompetitie naar de eerste divisie. Henk Fraser eindigde als negende met ADO.

LEES OOK: Van As over nieuwe directeur ADO: 'Wij zijn niet gehoord in aanstelling'