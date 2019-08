Felle brand in Zoetermeer, omwonenden geëvacueerd

In Zoetermeer heeft brand gewoed in een bedrijfspand aan de Edisonstraat. Als gevolg van de brand moesten negen omwonenden geëvacueerd worden, meldt de brandweer.

De brand begon in de nacht van zondag op maandag rond 2.30 uur bij een garagebedrijf dat zich bevindt in een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer kreeg hulp van collega's uit de omgeving. Volgens een woordvoerder is er niemand gewond geraakt. Wel is een man nagekeken in een ambulance op rookinhalatie.

Kort na 6.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het garagebedrijf is volledig uitgebrand. 'Omliggende panden hebben we wel kunnen behouden', zegt de woordvoerder. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer verwacht dat de geëvacueerde bewoners in de loop van de ochtend terug naar huis kunnen.