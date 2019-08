Naturalis maakt zich geen zorgen om dip in populariteit: 'Logisch na jaar verbouwen'

De verbouwing is bijna klaar en T-rex Trix staat er al, maar Naturalis heeft na de heropening op 31 augustus toch nog veel werk te verzetten qua PR. Het museum en biodiversiteitscentrum heeft in de afgelopen twee jaar namelijk behoorlijk aan populariteit ingeleverd onder jongeren. Dat blijkt uit een recent marktonderzoek over de populariteit van dagattracties door Hendrik Beerda Brand Consultancy.

Onder jongeren was Naturalis de grootste daler bij de dagattracties. Waar het in 2017 nog op plek drie stond, staat het nu op de twaalfde plaats. Hiermee is het niet langer de populairste attractie in de regio. Dat is Duinrell, dat door de daling van Naturalis van plek zeven naar zes steeg.

'Ik vind het best wel logisch', zegt woordvoerder Corine van Impelen van Naturalis. 'We zijn een jaar dicht geweest en als je dan niet zo zichtbaar bent, ben je voor jongeren niet zo relevant.'

'Bouwen aan merk'

Maar volgens Beerda deden andere musea die ook even dicht waren voor een verbouwing het beter. ‘Als je het vergelijkt met het Rijksmuseum of het Stedelijk Museum dan bleef daar de merkkracht behoorlijk op peil’, zegt Beerda. 'En dat had deels te maken met het gedoe in de media rond de verbouwingen. Dus het afgelopen jaar is eigenlijk te rustig verlopen voor Naturalis.'

'Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens', zegt van Impelen. 'Ik vind het veel belangrijker dat wij bouwen aan ons merk. Dat we laten zien wie we zijn als Naturalis. We zijn niet alleen een museum maar heel kennisinstituut op het gebied van biodiversiteit. En als de deuren eenmaal open zijn, dan verwacht ik heel veel PR.'

'Complimenten Duinrell'

Beerda ziet na de heropening voldoende mogelijkheden om het verloren terrein terug te winnen. 'Biodiversiteit is een actueel onderwerp. Wereldwijd wordt daar aandacht voor gevraagd, het museum is relevanter dan ooit. Met de bekende bioloog Freek Vonk speelt Naturalis daar natuurlijk al handig op in. Ook de T.Rex Trix trekt geheid weer de nodige bezoekers.'

De Efteling is nog steeds de meest populaire dagattractie onder jongeren, gevolgd door Walibi Holland. Dat familiebedrijf Duinrell het in deze regio zo goed doet is volgens Beerda een hele prestatie omdat de concurrentie hevig is.

LEES OOK: 'Spannendste dino-opgravingen ooit': Naturalis graaft naar Trix 2.0