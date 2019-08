Knooppunt Holland: Route Johan & Simone Weimans in Nationaal Park Hollandse Duinen

Simone Weimans is presentatrice van het NOS Journaal op televisie, maar ook van het radioprogramma ‘Met het oog op morgen’. Dat radio altijd haar grote liefde is geweest vertelt ze in Knooppunt Holland en ook hoe ze uiteindelijk bij tv terecht kwam. Ze is gek op podcasts en we moeten dan ook niet vreemd opkijken als ze komend jaar zelf met een podcast komt.

Johan en Simone beginnen hun fietstocht op Langevelderslag (knooppunt 31). Deze strandopgang vind je bij Noordwijkerhout en is de meest noordelijke van onze provincie. Je kunt hier ook makkelijk met de fietsen op de auto komen, want Langevelderslag heeft een grote parkeerplaats en voor 3 euro per dag kun je hier je auto kwijt.

Staatsbosbeheer

In dit duingebied worden door Staatsbosbeheer jeepsafari’s gehouden. In de schemering ga je dan op zoek naar wilde dieren. De kans dat je damherten tegenkomt is groot en als je geluk hebt zie je ook reeën of een vos. En mocht de jeep in het zand vast komen te zitten (en die kans is héél groot), dan moet je er als groep voor zorgen dat je loskomt en weer verder kunt rijden. Een leerzaam avontuur voor kinderen. Meer informatie vind je op de site van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/hollands-duin/de-grote-vijf-hollands-duin-ree

Als je verder fietst door het gebied zie je hoe mooi en afwisselend het is. Op sommige plekken zijn echter veel struiken verwijderd en zijn kale vlaktes ontstaan. Dat ziet er op het eerste gezicht kaal uit, maar heeft wel degelijk een functie: https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Projecten/hollands-duin-natuurherstel-boswachterij-noordwijk

Noordwijk

Via de knooppunten 86 en 43 fiets je naar de boulevard van Noordwijk. Op het strand zie je hier regelmatig strandvissers staan met meerdere hengels in zee. In de wintermaanden staan ze er nog vaker want het visseizoen loopt van september tot april. Strandvissen is een leuke en stoere manier van vissen op een prachtige locatie. Ook voor jongeren is het leuk om een keer te proberen. Wil je meer informatie of een keer mee met een strandvisser in Noordwijk? Kijk dan op de site van HSV De Sportvisser: https://sportvisser.mijnhengelsportvereniging.nl

Verder fietsend kom je nog door het bijzondere Coepelduyn tussen Noordwijk en Katwijk. In dit gebied vind je diverse soorten duinlandschap, met zeldzame planten en dieren. Dit duin is tijdens het broedseizoen niet toegankelijk, maar wil je er meer over weten, kijk dan hier: https://www.natuurzuidholland.nl/gebieden/coepelduynen

Bij de knooppunten 63 en 62 keer je om en fiets je door het binnenland via Noordwijk-Binnen en Landgoed Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout (https://www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden/landgoed-nieuw-leeuwenhorst) weer terug naar Langevelderslag.

Wil je trouwens meer weten over Landgoed en Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, dat wel in de uitzending te zien was, maar niet op de route ligt, kijk dan hier: https://www.kasteelduivenvoorde.nl , een mooie plek voor een wandeling!