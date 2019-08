Zoveel overmatige drinkers wonen er in jouw gemeente

De gemeenten Nieuwkoop en Noordwijk kennen met 12 procent de meeste overmatige drinkers van de regio. Dat blijkt uit onderzoek van afkickkliniekwijzer.nl. Overmatige drinkers zijn mannen die meer dan 21 glazen per week drinken en vrouwen die meer dan 14 glazen per week drinken.

Nieuwkoop en Noordwijk staan daarmee ook in de landelijke top 10, op plaats 5 en 6. In de provincie staan Kaag en Braassem (11 procent overmatige drinkers) en Lisse (10 procent).

Nieuwkoop heeft met 17 procent ook het hoogste percentage zware drinkers in de provincie Zuid-Holland. Mannen zijn zware drinker als ze eens per week zes of meer glazen drinken en vrouwen bij eens per week vier of meer glazen.

Jouw gemeente

Toch wordt niet overal evenveel gedronken. In Den Haag, Gouda en Zoetermeer wonen van onze regio procentueel de meeste mensen die slechts één alcoholische vernapering per dag drinken of helemaal niets, namelijk 48 procent.

Benieuwd hoeveel overmatige drinkers er in jouw gemeente zijn? Bekijk het kaartje hieronder. Het onderzoek is op basis van gegevens van het RIVM en het CBS. Kijk hier als de kaart niet werkt.