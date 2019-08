Stiltegebied in Bieslandse polder: 'Stilte is schaars in Randstad'

'Het is echt vastgelegd, het blijft daar 30 jaar stil'. Josje Duyndam uit Delfgauw 'opent' 1 september Stiltegoed. Een stuk grond van 10 hectare in de Bieslandse polder tussen Delft en Zoetermeer. 'Ik ben er twee jaar mee bezig geweest, nu is het tijd dat mensen weten dat ze er gewoon in kunnen.' Het moet een rustpunt worden in de drukke Randstad.

'Stilte is schaars in de drukke randstad', legt Duyndam uit. 'De technische vooruitgang maakt het tempo van leven aanzienlijk hoger en het toenemende aantal prikkels die de hersenen moet verwerken geeft een maatschappij waar een burn-out een normaal verschijnsel is geworden.'

Het idee van Duyndam sprak de provincie Zuid-Holland aan. Die was op zoek naar een geschikte invulling voor het stuk grond tussen het Bieslandse bos en de Bieslandse polder. 'Ik heb de tien hectare grond gekocht, maar de inrichting wordt gesubsidieerd door de provincie. Anders was het niet te doen.' Het Stiltegoed is een overgangsgebied tussen het (Bieslandse) bos, en de hei.

Biesland Hoeve

Omdat het een overgangsgebied is, is er ook veel weiland. 'Dat wordt beheerd door de Biesland Hoeve die even verderop in het gebied staat. Verder komt er een boomgaard van vier à vijf hectare waar de bomen niet pal op elkaar staan, maar waar je lekker doorheen kunt kijken.'

Duyndam heeft ook plannen voor een retraitecentrum, maar dat mag voorlopig niet van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De plannen zijn volgens haar niet de prullenbak in verdwenen, maar even in de ijskast gezet. 'We moeten de garantie hebben dat het daar dertig jaar stil kan blijven en dan moet je meer doen dan alleen wandelen. Bovendien wordt er gewerkt aan een omgevingsplan en ik zit daar net tussen. Dus op de lange termijn komt dat wel weer terug denk ik.'

Openingsfestival

Op 1 september wordt het Stiltegoed officieel geopend. Dat gebeurt met een festival. 'Ik noem het maar gewoon festival', zegt Josje Duyndam. 'Er worden verhalen verteld, er is livemuziek waar je stil van wordt, er zijn allerlei yogaworkshops en meditatiesessies. Iedereen moet weten dat je hier kunt ontspannen en rust kan vinden.'

Stiltegoed is voor iedereen toegankelijk en je hoeft er niets voor te betalen. 'De kracht van de stilte en de natuur heeft mij altijd geraakt en ik voel mij heel bevoorrecht dat ik dit initiatief kan starten. Maar ik heb ook anderen nodig om er verder invulling aan te geven', zegt Duyndam die maandag bij de notaris een stichting heeft opgericht voor het beheer van Stiltegoed.