PvdD: 'Weg met visnetten waar dieren en mensen in verstrikt raken'

De Haagse Partij voor de Dieren (PvdD) wil een verbod op staandwantvissen voor de kust. Bij die manier van vissen drijven er opstaande netten in de zee, waar vissen in verstrikt raken en op die manier worden gevangen. Nadat de afgelopen tijd een bruinvis, vogels en surfers in de netten terecht zijn gekomen, is de maat vol voor de partij. 'Weg met dit vistuig dat ellende bij mens en dier veroorzaakt', zegt PvdD-raadslid Robin Smit.

De staandwantnetten worden door vissers geplaatst bij de havenhoofden van Scheveningen. Vissen die in de netten terechtkomen, sterven een pijnlijke en angstige dood, zegt de Partij voor de Dieren. Onlangs overleed een bruinvis die stikte nadat hij vast kwam te zitten in de netten. Omdat die niet boven het water uit komen en daardoor niet te zien zijn, kunnen ze ook gevaar opleveren voor watersporters. Zo zijn er al een aantal surfers verstrikt geraakt in de netten. De PvdD is bang dat nog meer dieren en mensen in de problemen komen door de netten.

Daarom is er een voorstel ingediend om de staandwantnetten vlak langs de kust te verbieden in de Algemene Plaatselijke Verordening. Zo'n verbod is er al in Katwijk en in de Noord-Hollandse plaatsen Schagen en Castricum. Vorig jaar stelde de partij al schriftelijke vragen over de kwestie. Het college gaf toen aan dat het niet bereid was om een verbod in te voeren, omdat 'de staandwantvisserij wordt geregeld in hogere regelgeving', aldus de beantwoording van de schriftelijke vragen. 'Het afwegen van toestaan van het gebruik van visvangtuigen in relatie tot dierenwelzijn is hiermee een taak en bevoegdheid van de Rijksoverheid.'

'Niets gehoord over gesprekken'

Na een debat in de gemeenteraad zegde het college toe om een 'mediationtraject' in te gaan met de betrokken partijen: de vissers, surfverenigingen en de gemeente. Daarin zouden afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van de netten. 'Daar hebben we nog niets over gehoord', zegt Robin Smit. 'De gesprekken worden alleen gevoerd met de vissers die op dit moment gebruik maken van de staandwantnetten. Andere vissers, die niet bij het traject betrokken zijn, kunnen nog steeds vissen op de huidige locaties. Om de Haagse kust veilig en diervriendelijk te houden is een wijziging van de APV noodzakelijk.’ Het voorstel van de Partij voor de Dieren zal na de zomer worden behandeld.