Subsidiepot hoogheemraadschap voor klimaatbestendig maken woning leeg

Het hoogheemraadschap betaalde in de afgelopen drie jaar 1.070.000 euro subsidie aan wat het 'groene maatregelen' noemt. Zo werden met subsidie 75 regentonnen aangeschaft, kwamen er tachtig groene daken bij en legden elf scholen een schoolplein aan waar meer groen te vinden is.

Voor dit jaar had Delfland 300.000 euro ter beschikking gesteld. Dat geld was in juni al vergeven. Twee maanden later was de 150.000 euro waarmee het oorspronkelijke bedrag verhoogd was ook al op. 'We vinden dit een mooie ontwikkeling', zegt een woordvoerder. 'Het geeft aan dat het onderwerp leeft in de regio en dat zowel particulieren als bedrijven klimaatbestendige maatregelen nemen.'

Vooral particulieren

Volgens Delfland kwam 87 procent van de aanvragen van particulieren waarvan een groot deel een bedrag van 500 euro of minder aanvroeg. Het grootste deel van het geld ging echter naar het aanleggen van schoolpleinen en groene daken op bedrijven en instellingen.

De regeling, die halverwege 2016 werd ingesteld, zou eigenlijk tot december 2019 duren. Mogelijk wordt dit najaar extra geld gestort in de pot waardoor de stimuleringsregeling weer opengesteld kan worden.'Maar of dit gebeurt hangt af van een politieke beslissing', aldus de woordvoerder.

Inspiratie

De subsidieregeling heeft er volgens Delfland voor gezorgd dat ook gemeenten geïnspireerd zijn om klimaatbestendige maatregelen aan te moedigen. De gemeente Westland verdubbelt bijvoorbeeld de subsidie die door Delfland verstrekt wordt. De gemeente Lansingerland heeft een soortgelijke regeling ingevoerd.