Drie verdachten langer in cel om afpersing, ontvoering en gijzeling Haagse Hengelolaan

De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat er meer onderzoek moet komen naar een afpersingzaak in Den Haag, die speelde in februari van dit jaar. Drie verdachten, die ook betrokken zouden zijn geweest bij een mislukte ontvoeringspoging in Den Haag, blijven voorlopig in de cel. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting tegen het drietal.

De drie mannen zouden op 18 februari, met een vierde man, een flatwoning aan de Hengelolaan in Den Haag zijn binnengedrongen. De bewoner zou ze twintigduizend euro schuldig zijn geweest voor een partij wiet. Dat geld probeerden ze onder dwang mee te krijgen. Ze dwongen het slachtoffer man in zijn auto en reden er eerst mee door Den Haag. Daarna zetten ze het slachtoffer uit zijn auto, en gingen er met de wagen vandoor.

De drie verdachten, 30, 28 en 26 jaar oud, verklaarden maandag bij de Haagse rechtbank dat er geen sprake was van een afpersing. Ze hadden in de flat een 'ontspannen gesprek' over de aflossing van de wietschuld door het slachtoffer. 'Hij ging zelfs nog drank voor ons halen in de Albert Heijn', zei de 26-jarige verdachte.

Camerabeelden bekijken

Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat hij de binnendringers van zijn woning helemaal niet kende, maar dat zou een leugen zijn. De 30-jarige verdachte was een paar dagen voor het bezoek al bij de man in de flat geweest, om te praten over diens wietschuld. 'Hij heeft het geld allemaal verbrast', vertelde deze verdachte. De rechtbank wil het slachtoffer hierover nog eens laten verhoren. Ook worden camerabeelden van de flat aan de Hengelolaan nog eens bekeken, om te kijken de 30-jarige verdachte er vaker is geweest.

De drie mannen worden ook nog verdacht van een mislukte ontvoeringspoging in Den Haag, aan de Rijswijkse Landingslaan, ook in februari van dit jaar. Een 36-jarige Hagenaar werd destijd aangevallen op straat, en er werd geprobeerd hem in een witte bestelbus te sleuren. Het slachtoffer werd geslagen, geschopt en liep een flinke hoofdwond op. Door te schreeuwen en zich te verzetten tegen zijn belagers wist hij toch te ontkomen.

Ontkenning

De drie Hagenaren, die al maanden in voorarrest zitten, ontkennen elke betrokkenheid bij deze ontvoeringspoging, maar volgens het OM blijkt uit onder meer telefoongegevens het tegendeel. De rechtbank vindt ook dat er serieuze verdenkingen zijn tegen de verdachten. 'Heren, ik heb slecht nieuws voor u', zei de rechter maandag, 'u mag nog niet naar huis.' De zaak wordt in oktober inhoudelijk behandeld.