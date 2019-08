Kaartverkoop Invictus Games 2020 start dinsdag

De kaartverkoop voor de Invictus Games van volgend jaar in Den Haag start dinsdag. Tijdens het internationale sportevenement nemen zo'n 500 militairen het tegen elkaar op. Ze zijn fysiek of mentaal gewond geraakt als gevolg van oorlogssituaties en werken aan hun herstel. Per dag kunnen 8.000 mensen plaatsnemen op de tribunes.

De Invictus Games vinden plaats van 9 tot 16 mei 2020 in het Zuiderpark en in het Hofbad in Den Haag. De deelnemers nemen het tegen elkaar op in tien verschillende sporten: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, JLR Driving Challenge (in een auto een parcours afleggen), rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen.

Het Zuiderpark wordt omgetoverd tot een Invictus Games Park, waar activiteiten zullen plaatsvinden. Het terrein is gratis toegankelijk. Voor het bijwonen van de verschillende sportwedstrijden moeten tickets worden gekocht. Sommige sporten kunnen al voor 7,50 euro (jongeren tot 18 jaar) of 10 euro (volwassenen) worden bekeken. Kaarten voor de openings- en sluitingsceremonie gaan later in de verkoop.

'Respect tonen en een leuke dag uit'

'Het is fantastisch om mensen die hebben gevochten voor vrede en veiligheid te steunen terwijl ze werken aan hun herstel', zegt Simon Keijzer van de organisatie van de Invictus Games. 'We moeten mensen niet misleiden met het verhaal dat het topsport is, maar het is wel sport. Je toont respect voor de militairen als je komt kijken. En het is ook een hele leuke dag uit.' Het sportevenement wordt sinds 2014 jaarlijks georganiseerd in een andere stad ergens ter wereld.

De organisatie gaat ervan uit dat de Britse prins Harry volgend jaar opnieuw naar Den Haag komt om de opening van de Invictus Games mee te maken. 'Het is zijn kindje. Hij is bij alle edities aanwezig geweest', zegt Keijzer. Afgelopen mei was Harry al in Den Haag bij de kick-off. Prinses Margriet is erevoorzitter van het evenement in Den Haag.

