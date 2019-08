Van surfles tot sneeuwkamp: kinderen worden vermaakt tijdens zomervakantie

Voor de kinderen is het heerlijk: zes weken zomervakantie. Maar niet alle ouders zijn zes weken vrij om op te letten of leuke dingen te doen. Je kan dan opvang regelen, maar er zijn ook allerlei organisaties die leuke dingen organiseren. Van een week hutten bouwen tot surfen.

Het strand bij de Wassenaarse Slag staat vol met jongeren in wetsuits vandaag. Het is de eerste dag van het surfkamp. 'Het is heel leuk!' vertellen drie meiden. Een beetje lastig is het surfen nog wel voor ze, maar dat leren ze tijdens het kamp. Ook worden er spelletjes gedaan. De oudere kinderen kunnen zelfs leren zeilen.

De kampen worden al negen jaar georganiseerd, vertelt Wouter Raaij van de catamaranschool. 'Vanaf een jaar of acht kunnen ze bij ons terecht. Het is van maandag tot vrijdag. Ze slapen wel thuis maar verder zijn ze de hele dag hier.'

Skiën in de zomer

In SnowWorld Zoetermeer gebeurt hetzelfde, maar dan in de sneeuw in plaats van op het strand. Kinderen krijgen daar skiles in de ochtend en worden daarna met spelletjes vermaakt. Met een volle maag komen ze weer thuis, want ook het slapen zit er hier niet bij.

En ook in Alphen aan den Rijn kunnen kinderen een week onder de pannen zijn. Tijdens de huttenbouwweek kunnen kinderen de hele week hutten bouwen, spelletjes doen en lekker eten. Van donderdag op vrijdag mogen ze zelfs in hun eigen hut blijven slapen.

