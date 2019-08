Aangifte tegen NIDA en Partij van de Eenheid vanwege oproep overtreden boerkaverbod

De organisatie Femmes for Freedom heeft aangifte gedaan tegen onder meer NIDA en de Partij van de Eenheid omdat zij oproepen tot overtreding van het boerkaverbod. Dat zegt Shirin Musa, de voorvrouw van Femmes for Freedom. De aangifte is afgelopen vrijdag verstuurd aan het OM in Den Haag. Dat kan de ontvangst ervan nog niet bevestigen. NIDA en de PvdE zitten allebei in de Haagse gemeenteraad.

Sinds 1 augustus is het op sommige plaatsen, onder meer ziekenhuizen en het OV, niet meer toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen. NIDA kondigde eerder aan een 'nikaabfonds' op te zetten om de bekeuring te betalen van vrouwen die bekeurd worden voor het dragen van een nikaab of boerka. 'Met het nikaabfonds wordt aan opruiing gedaan en worden boerkadraagsters aangemoedigd de wet te overtreden. NIDA legitimeert strafbare feiten, en ondermijnt het rechtssysteem en de democratie', zo zegt Femmes for Freedom.

De Partij van de Eenheid krijgt ook het verwijt van opruiing, omdat voorman Arnoud van Doorn op Twitter heeft opgeroepen tot verzet tegen de wet. Verder richt de aangifte zich ook op Hagenaar Abou Ilias, die eigenlijk Moussa L. heet. Hij wierp zich op als 'boerkabuddie', om vrouwen in gezichtsbedekkende kleding te beschermen, en was bij een flyeractie tegen het boerkaverbod in Den Haag.

Burgemeester Krikke

Femmes for Freedom richt haar pijlen ook op burgemeester Krikke van Den Haag, die een betoging tegen het boerkaverbod liet doorgaan. 'Door op vrijdag 9 augustus jl. een demonstratie toe te staan waar boerka’s gedragen mochten worden, heeft zij in strijd met de Haagse regels en het beleid over demonstraties gehandeld. In de regels en het beleid is klip en klaar geformuleerd dat geen kleding gedragen mag worden die het gezicht bedekken, omdat het de openbare orde bedreigd,' aldus de verklaring van de organisatie.

'Femmes for Freedom heeft alle vertrouwen in de beste intenties van Pauline Krikke. Haar recentie acties weerspiegelen echter de verwarring over hoe te handelen met de 'Boerkawet'.' Shirin Musa roept ook anderen op om aangifte te doen. Ze heeft daarvoor een standaardaangifte opgesteld die mensen kunnen gebruiken.