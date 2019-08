Hoofdverdachte aanslagen Delft heeft verklaring afgelegd maar blijft ontkennen

De twee verdachten van de aanslagen op twee coffeeshops in Delft stonden dinsdagmiddag opnieuw voor de rechter. Tijdens het proces bleek dat de 41-jarige hoofdverdachte Michael B. inmiddels een verklaring heeft afgelegd maar daarin ontkent hij betrokkenheid bij de aanslagen in Delft. Ook medeverdachte Dean P. stond terecht. Bij een eerdere pro-formazitting werd besloten dat hij het proces in vrijheid af mag wachten.

De twee mannen worden verdacht van het laten ontploffen van twee handgranaten bij coffeeshops The Game en The Future in Delft op 17 mei 2018. De granaten zaten vol met kleine balletjes, waardoor het leek of de twee coffeeshops waren beschoten. Het OM denkt dat P. op een scooter reed en dat B. achterop zat en de twee handgranaten gooide.

Mogelijk wordt dinsdag duidelijk of dit klopt, want bij de vorige zitting gaf de hoofdverdachte aan dat hij een verklaring wilde afleggen over alles wat is gebeurd tussen 2000 en nu. In 2000 werd Michael B. veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor de Scheveningse badkuipmoord, waarbij drie Ieren werden vermoord. Het betreft dinsdag nog geen inhoudelijke behandeling van de zaak, die vindt op 10 en 11 oktober plaats.

Verklaring op schrift

Tijdens de zitting dinsdag bleek dat verdachte Michael B. inmiddels een verklaring heeft afgelegd. B. zegt volgens zijn advocaat daarin betroken te zijn bij de wapens die werden aangetroffen in de auto waarin hij zat toen hij in Noordwijk werd aangehouden. Alleen hij zou van die wapens hebben geweten en medeverdachte Dean P. dus niet.

Michael B. ontkent betrokkenheid bij de aanslagen in Delft. De rechter zag dinsdagmiddag geen meerwaarde in het horen van de verdachte omdat er al een verklaring op schrift is. Op 10 en 11 oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

