Baby Beugie onderweg: 'Ik kreeg kippenvel toen ik het hoorde'

ADO-speler Tom Beugelsdijk (29) en zijn vriendin Melanie Wapenaar zijn in verwachting van hun eerste kindje. 'Het is echt heel gaaf, ik kreeg kippenvel toen ik het hoorde', zegt de verdediger trots. Het kindje wordt in februari volgend jaar verwacht. 'Hij of zij is op 29 februari uitgerekend, dus precies op schrikkeldag. Dat kan natuurlijk alleen ons overkomen', vervolgt hij lachend.

'Het is super spannend', vertelt de verdediger over de zwangerschap van zijn vriendin. 'We zijn nu twaalf weken zwanger, dus eindelijk mogen we het vertellen. Ik ben echt heel trots en we hebben er allebei veel zin in.'

Het koppel heeft het goede nieuws op een leuke manier aan de familie verteld. 'Ik had gewoon gezegd tegen mijn ouders dat ze opa en oma zouden worden, maar Mel doet dat altijd wel leuk. Ze heeft allemaal cadeautjes gekocht met je wordt opa, oma, oom en tante. Iedereen vond het natuurlijk ontzettend leuk. Zeker mijn moeder, omdat die voor het eerst oma wordt. Mel haar moeder heeft al twee kleinkinderen, maar ze vinden het allebei super supergaaf.'

Schrikkelbaby

Baby Beugie, zoals Beugelsdijk de nieuwe spruit zelf op Instagram omschreef, wordt op 29 februari verwacht. 'Dat is natuurlijk weer met schrikkeljaar. Dat kan alleen ons overkomen. Ik hoop dat het Mel lukt om de bevalling net er voor of er na te plannen, anders is hij of zij straks maar een keer in de vier jaar jarig.'

Beugelsdijk belooft alle ADO-supporters alvast dat de komst van de baby geen invloed op zijn spel zal hebben. 'Ook al moet ik er 's nachts straks uit, ik zorg er voor dat ik straks topfit ben en dat ik er gewoon sta. Mensen zijn ook niets anders van mij gewend.' Mocht de verdediger in de komende maanden scoren, dan hoeven de mensen niets bijzonders van hem te verwachten. 'Ik ga geen gekke dingen doen als mijn bal onder mijn shirt doen of zo. Dat is niets voor mij.'