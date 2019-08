Drie jaar cel voor miljoenenoplichter FloraHolland

De 28-jarige medewerker van Royal FloraHolland moet voor drie jaar de gevangenis in, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag besloten. De man verduisterde ruim vier miljoen euro om zijn gokverslaving te bekostigen.

De man uit Den Haag werkte op de financiële afdeling van het bloemenveilingbedrijf. Met 82 transacties maakte hij in totaal 4,3 miljoen euro buit. Dat deed hij door zijn eigen bankrekeningnummer aan een oude zakenrelatie te koppelen. Op de afdeling waar de oplichter werkte, ging zo'n 100 miljoen euro per week om. Het feit dat de man per keer tot maximaal 120.000 euro wegsluisde, viel dan ook niet meteen op.

FloraHolland: 'We zijn wel verzekerd voor diefstal dus we gaan er vanuit dat we het geld terug krijgen.' Eerder verklaarde de ex-medewerker veel spijt te hebben. 'Ze gaven mij een droombaan en dan geef ik hen een mes in de rug.' Ook heeft hij spijt ten opzichte van zijn geliefden. 'Wat ik mijn gezin heb aangedaan. Dat ik hun hart heb gebroken. Met name voor hen heb ik spijt. En daarnaast heb ik mezelf daarmee kapotgemaakt.'

Bruiloft

En dat allemaal vanwege zijn gokverslaving. De Hagenaar omschreef het als 'een grote zwarte vlek', waardoor hij niet helder meer kon denken. 'Een verslaving is een aanslag op je lichaam, hersenen en leven', zei de man die onlangs nog aan de universiteit in Rotterdam een master bedrijfseconomie afgerond heeft.