Naturalis vindt drie goedbewaarde dino's op geheime plek in Amerika

T. rex Trix is terug bij Naturalis, maar de paleontologen van het museum hopen meer dinosaurussen aan de collectie toe te kunnen voegen. Een team van onderzoekers is nu in de Verenigde Staten om mee te graven op de 'Jurassic Mile'. Dit is een gebied in Wyoming, vol met botten. Het is zo'n goudmijn dat de precieze locatie geheim gehouden wordt om diefstal van de historische botten te voorkomen. Het team is nu tien weken bezig en er zijn al minimaal drie goedbewaarde dino's gevonden.

Het team van Naturalis is een van de vier onderzoeksteams die mogen graven op dit gebied in Wyoming. Het is een bijzonder stuk grond, omdat het vol ligt met goedbewaarde resten van dinosaurussen uit de Jura-periode, ongeveer 150 miljoen jaar geleden. Het gaat om fossielen van de zogenaamde langnek dino's. In die tijd bestond het gebied uit een rivier en meren. Het graven is nu tien weken onderweg, maar er is al zo veel gevonden dat het zoeken zelf al lastig is voor het onderzoeksteam.

Professor Anne Schulp is een van de paleontologen die namens Naturalis actief is in de Verenigde Staten. Hij vertelt dat de botten laagje voor laagje uit de aardlaag worden gehaald. 'Het helpt om een geul te graven om de botten heen zodat je ze er veilig uit kunt halen', legt hij uit hoe het opgraven in zijn werk gaat. 'Maar bij het graven van die geulen bleven er maar botten tevoorschijn komen.'

BBC maakte deze reportage over de opgravingen

Bottendieven

De opgravingen in Wyoming zijn net begonnen. De eerste ontdekkingen zijn nog maar het topje van de ijsberg, want het gebied dat onderzocht gaat worden is een vierkante mijl groot. De verwachting is dat het 20 jaar gaat duren om dat hele stuk af te graven.

De paleontologen verwachten tientallen tot honderden dinosaurussen te vinden. Het is een schat die zo belangrijk wordt geacht dat de precieze locatie geheim gehouden wordt. Op die manier wordt voorkomen dat bottendieven waardevolle botten mee kunnen nemen.

'Hoe zijn ze aan hun einde gekomen?'

Bij de opgravingen leren de onderzoekers niet alleen meer over de dinosaurussen, maar ook over het gedrag van de dieren. Hoe is die ophoping van botten tot stand gekomen? En hoe zijn ze aan hun einde gekomen?

'Aan de hand van de fossiele planten die we hier opgraven kunnen we zien wat er in de omgeving groeide en wat mogelijk het voedsel was van de plantenetende sauropoden', legt Schulp uit. 'Er is ook een aantal trackways ontdekt, fossiele voetsporen. Die vertellen ons precies hoe en waar de dino's hebben gelopen en bieden zo een inkijkje in het gedrag van de dieren.'

Reconstructie

Het is nog niet duidelijk of en wanneer Naturalis een van de opgegraven dinosaurussen in het museum krijgt. In eerste instantie gaan de botten naar een museum in Indianapolis. Uiteindelijk zullen de intacte skeletten na reconstructie in de musea van de vier meewerkende instituten komen te staan. Maar welke dono het beste in welk museum past, dat moet later allemaal nog besproken worden. Wel is zeker dat de opgraving veel kennis en botten op gaat leveren waar de vier instellingen nog jaren mee vooruit kunnen.

Begin deze maand kwam T. rex Trix terug naar Naturalis.