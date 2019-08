Politiek reageert op akkoord Zuid-Holland: van 'compromis' tot 'weinig ambitieus'

De politiek in Zuid-Holland reageert verdeeld op het akkoord dat dinsdag door VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA is gepresenteerd. Vrijwel alle partijen zijn het over een ding eens: het is fijn dat er vijf maanden na de Provinciale Statenverkiezingen een nieuw provinciebestuur is.

Zuid-Holland heeft als laatste provincie van Nederland een nieuw bestuur. Bij de verkiezingen op 20 maart werd Forum voor Democratie de grootste partij van Zuid-Holland en maakte het met de VVD en CDA een voorlopig akkoord. Maar nadat het akkoord was bereikt, moest dat akkoord weer in de la, want dat was de wens van ChristenUnie & SGP om aan tafel te zitten. Uiteindelijk haakte ChristenUnie & SGP weer af, waarna het CDA ook geen heil meer in een coalitie met FvD zag. Zo begon de formatie weer van voren af aan, maar nu probeerden VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA een akkoord te bereiken. Deze formatiepoging was wel succesvol.

Forum voor Democratie geeft dinsdag desgevraagd nog geen reactie op het akkoord. 'Wij nemen graag de tijd voor een goede bestudering van het akkoord. Ons commentaar op het coalitieakkoord zullen wij leveren op de plek waar dit het beste past: de vergadering van Provinciale Staten', zegt FvD-fractievoorzitter Matthijs Sandmann.

VVD: 'Akkoord bestaat uit compromissen'

VVD'er Floor Vermeulen is trots op het akkoord, dat volgens hem bestaat uit compromissen. 'Het belangrijkste compromis is dat de partij akkoord is gegaan met het voortzetten van alle groenprojecten. In ruil daarvoor mogen ook alle infraprojecten doorgaan, zoals de Duinpolderweg. Dat was voor de VVD heel belangrijk', zegt Vermeulen. De Duinpolderweg is het project waarbij de bereikbaarheid van de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Holland moet verbeteren.

Vermeulen kijkt ook terug op het formatieproces: 'Voor de VVD was het teleurstellend dat een eerdere poging om een coalitie te vormen met Forum voor Democratie mislukte. Wij wilden graag, maar andere partijen wilden niet aansluiten. Dan houdt het op. Die gesprekken hebben veel tijd gekost, terwijl Zuid-Holland wel bestuurd moet worden. Daarom zijn wij tevreden dat we snel tot een goed akkoord zijn gekomen.'

ChristenUnie & SGP: 'Akkoord geen compromis, maar in balans'

GroenLinks is blij dat de coalitie 'werk maakt van de klimaatcrisis en de woningnood, maar ook de achteruitgang van de natuur en de omschakeling naar een duurzame economie op basis van hergebruikte materialen'. Fractievoorzitter Berend Potjer: 'Zuid-Holland is verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot, daarom is het ook zo'n belangrijke doorbraak dat in dit akkoord de provincie zegt dat wij niet meer investeren in de fossiele economie en overstappen naar een duurzame economie.'

Fractievoorzitter Jacco Schonewille van ChristenUnie & SGP spreekt liever niet van compromissen, maar van een akkoord dat 'in balans' is. De landelijke partijleider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, is ook tevreden dat zijn partij bestuursverantwoordelijkheid draagt, schrijft hij op Twitter.

PvdA: 'Aan de slag voor wonen, werken en leven'

PvdA'er Anne Koning ziet veel kansen. 'Als PvdA zijn we trots op de mogelijkheden om daadwerkelijk aan de slag te gaan voor wonen, werken en leven. Maar natuurlijk is niet alles uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord terechtgekomen', voegt ze eraan toe.

Ook het CDA is blij met het akkoord. Adri Bom-Lemstra ziet veel CDA-speerpunten terug in het boekwerk. 'Denk aan het inzetten op betaalbare energie voor iedereen, extra geld voor het versnellen van de woningbouw, cultureel erfgoed, maar tegelijkertijd ook aan het stimuleren van de economie.'

D66: 'Weinig ambitieus'

D66 noemt het akkoord 'weinig ambitieus'. Fractievoorzitter Ria Oosterop: 'Zijn we blij met de inhoud van het akkoord? Ja en nee.' Ze legt uit: 'Er wordt gekozen voor een gezonde en groene economie, waar iedereen meedoet. Dat doet ons sociaal-liberale hart goed. Minder optimistisch zijn wij over de passages over 'een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid'. Daarin herkennen we heel erg de aarzelende houding van de VVD als het gaat om de uitvoering van het klimaatakkoord.'

Ook de PVV richt zijn pijlen op de VVD. PVV'er Henk de Vree: 'Het provinciale coalitieakkoord laat zien dat je met de VVD alle kanten op kunt. Van doortastend en zakelijk, tijdens de eerdere onderhandelingen met FvD en PVV, naar links en groen - wat de inwoners van Zuid-Holland de komende jaren nog meer op kosten zal gaan jagen.' Aan de houding van de PVV zal niets veranderen - ook al is er een nieuw provinciebestuur, verzekert De Vree. 'We gaan interessante jaren tegemoet waarin de PVV zich op dezelfde wijze zal inzetten als hiervoor: tegen de onnodige verhoging van de motorrijtuigenbelasting, tegen windmolens, tegen de onzinmaatregelen die samenhangen met de klimaatgekte.'

Op 11 september vergaderen Provinciale Staten van Zuid-Holland over het akkoord.

LEES OOK: Akkoord provincie Zuid-Holland gepresenteerd; inzetten op schone energie, geen verhoging opcenten