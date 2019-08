Westlandse kudde schapen eet ongewenste planten op, waaronder 'lastige' Japanse duizendknoop

'Wij hebben Drentse heideschapen, het oudste schapenras van Nederland', vertelt Judith Prins, oprichter van Grazend Populair, trots op Radio West. Dat schapenras ziet er markant uit: ze hebben een lange vacht en hoorns. De Westlandse kudde telt tussen de twee- en driehonderd dieren.

Maar hoe bestrijden de schapen de planten? 'Ongewenste planten worden steeds weer een beetje kaalgevreten, de bladeren eraf, de knoppen eraf. Steeds opnieuw proberen die planten weer uit te lopen en dan komen de schapen weer en die eten er weer een stukje vanaf,' zegt Prins. Op een gegeven moment verdwijnt de plant. 'Die plant geeft het toch een keer op.'

Flinke kopzorgen

Buitengras en allerlei kruiden worden kaalgevreten door de schapen, maar ook de Japanse duizendknoop, waar veel over te doen is om dat deze zich in rap tempo uitbreidt. 'De schapen zijn dol op de Japanse duizendknoop,' weet Prins en dus zijn de schapen een belangrijk middel in het terugdringen van deze plantensoort.

De Japanse duizendknoop bezorgt de groenbeheerders in Nederland flinke kopzorgen. De plant groeit enorm snel en is ook nog eens heel moeilijk te bestrijden omdat de wortels zo dik, en sterk als kabels zijn. De exoot komt oorspronkelijk uit Japan. Leiden heeft de twijfelachtige eer aan de basis te staan van de Europese uitbreiding van de plant. En onschuldig is de plant zeker niet, want de wortels gaan diep en overal doorheen.

LEES OOK: Staatsbosbeheer werkt aan stuivende duinen: 'Belangrijk voor de diversiteit'