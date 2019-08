Student (21) valt van balustrade bij studentenvereniging Delft

In Delft is een student (21) in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt na een val van een balustrade in studentensociëteit Phoenix. Het lid van de vereniging viel volgens de politie achterover. De man moest met een hoogwerker naar een ambulance worden getild, hij was nog aanspreekbaar, zegt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 3.45 uur 's nachts. Ooggetuigen zagen hoe de student enkele meters naar beneden viel. Het slachtoffer is met hulp van de brandweer naar de straat gehesen. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar het incident en kon nog niet vertellen of de student alcohol had gedronken.

De sociëteit Phoenix is de thuisbasis voor het Delftsch Studenten Corps. De studentenvereniging gaf op dat moment een feest als onderdeel van de introductieweek OWee2019. Dinsdag is traditioneel de verenigingenavond, waarbij de toekomstige studenten langs de verschillende verenigingen gaan om hier kennis te maken.

Niks gebroken

Een bestuurslid van de studentenvereniging gaf woensdagmorgen aan dat het relatief goed gaat met het slachtoffer. De student zou geen breuken of hersenletsel hebben. De moeder van de student is nu bij haar zoon in het ziekenhuis, die daar woensdagmorgen onder begeleiding van twee van de leden van het Corps naar toe is gebracht. Het lid heeft het voorval zelf niet gezien, maar wist wel dat het binnen is gebeurd. 'Hij viel over een rand naar beneden. Hoe ver hij precies naar beneden viel weet ik niet.'

De organisatie van de OWee was erg geschrokken van het ongeluk. 'Het is natuurlijk heel vervelend voor die jongen.' De organisatie benadrukt dat het feest geen officieel onderdeel van het programma van de introductieweek was. 'De programmering van de verenigingen gaat buiten ons om. Het slachtoffer was ook geen deelnemer aan de introweek.' Omdat het feest van de studentencorps niet door de OWee was georganiseerd heeft de organisatie van de introductieweek besloten om gewoon door te gaan met het programma zoals gepland.

Gesprek van de dag

Het ongeluk is woendagmorgen het gesprek van de dag bij het Delftsch Studenten Corps. 'Verschrikkelijk', noemt een van de aanwezige studenten het. De eerstejaarsstudenten komen deze morgen naar het gebouw aan de Phoenixstraat om zich in te schrijven bij de studentenvereniging.

Hoewel ze van het ongeluk heeft gehoord, weerhoudt het Manou er niet van om lid te worden. 'Niet normaal wat er is gebeurd. Het is wel een besefmomentje. Je realiseert je dat het in een keer kan gebeuren. Je wordt misschien iets voorzichtiger, al was ik niet van plan zulke dingen te gaan doen.'