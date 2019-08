Spoedpost voor diabetespatiënten met ernstige voetwonden in HMC Westeinde

Hoe sneller je een voetwond van een diabetespatiënt behandelt, hoe kleiner de kans op onherstelbare schade. Daarom is in HMC Westeinde een speciale spoedpost geopend; de Eerste Diabetische Voethulp. Hier kunnen diabetespatiënten zonder lange wachttijden terecht.

Patiënten krijgen bij deze spoedpost hulp van een deskundig team. 'We willen dat er binnen twee uur een behandelplan ligt', legt verpleegkundig specialist Sandy Uchtmann uit. Zij werkt op de nieuwe post. 'Time is tissue', benadrukt ze. 'Tijd is weefsel. Je wilt voorkomen dat er weefsel afsterft.'

De Eerste Diabetische Voethulp – die geopend is tijdens kantooruren, als de meeste mensen met voetwonden zich melden - is uniek in de Haagse regio. Normaal gaat een patiënt met dit soort klachten naar de 'gewone' spoedeisende hulp, maar daar heeft deze aandoening geen hoge prioriteit. 'Het is niet direct levensbedreigend.'

'Patiënten voelen zich begrepen'

Het idee voor een spoedpost voor voetwonden werd opgedaan in het buitenland. 'Onze vaatchirurg Daniël Eefting maakte in 2016 kennis met een diabetisch voetcentrum in Italië. Hij was enthousiast. We zijn toen een projectgroep gestart om te kijken hoe wij hét diabetisch voetcentrum kunnen worden voor deze regio.' Twee jaar na dato, nadat er met succes verschillende keren een korte proef is gedraaid is de Eerste Diabetische Voethulp nu open. 'Patiënten kregen sneller hulp en voelden zich begrepen.'

Voetwonden komen veel voor bij mensen met diabetes. Uchtmann noemt het een 'complex probleem'. Het begint vaak met een klein wondje, bijvoorbeeld door knellende schoenen. Normaal geneest dat snel, maar bij diabetespatiënten kan het ernstig gaan infecteren zonder dat zij dit merken. Dit heeft te maken met een minder goede doorbloeding - waardoor de wond langzaam geneest - en beschadigingen aan de zenuwen als gevolg van een hoge bloedsuiker (waardoor de patiënt het minder snel merkt). 'Mensen voelen zich dan niet zo ziek, terwijl de wond al diep zit', vertelt wondverpleegkundige Desiree Nederpel, die ook op de voethulp werkt. 'Soms is zelfs het bot aangetast.'

Deskundigen

Medici moeten er bovendien rekening mee houden dat er meer speelt dan alleen die voetwond. 'Veel diabetici hebben ook hart- en vaatziekten', benadrukt Nederpel. Daarom staan er op de Eerste Diabetische Voethulp deskundigen klaar, die hier ervaring mee hebben. Iedere patiënt wordt in een 'multidisciplinair overleg' besproken, waar het voltallige team aanschuift: van vaatchirurg tot revalidatiearts en internist.

Uchtmann en Nederpel verwachten dagelijks drie tot vier patiënten te ontvangen op de spoedeisende wondpoli.

Diabetes - ook wel suikerziekte genoemd - is een chronische stofwisselingsziekte, waarbij er te veel suiker in het bloed zit. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Zo zijn patiënten gevoeliger voor infecties. Diabetes komt veel voor. Eén op de veertien Nederlanders lijdt aan deze aandoening, meldt het Diabetes Fonds.

