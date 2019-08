Parkeergarage Scheveningen opent precies op tijd, want het wordt strandweer

Goed nieuws: zomerse temperaturen zijn in aantocht. In het weekend kan de temperatuur oplopen tot 28 graden. Ideaal voor een dagje strand. Wie met de auto naar Scheveningen gaat, heeft mazzel want sinds afgelopen weekend is daar een nieuwe parkeergarage open.

Het gaat om de parkeergarage aan de Noordboulevard op Scheveningen. Die heeft drie lagen en biedt plaats aan ongeveer 700 auto's. Zaterdag werd de parkeergarage geopend. Die moet de parkeerdrukte waar Scheveningen vaak mee kampt tijdens mooie dagen wat verlichten. Tot nu toe was het voor veel badgasten een heel gedoe om een plekje in de buurt van het strand te vinden.

De timing van de opening was uitstekend, omdat het weer komend weekend volgens Omroep West-weerman Huub Mizee 'helemaal zomers' wordt. 'Het wordt prachtig de komende tijd', benadrukt hij. 'Deze woensdag is er al behoorlijk veel zon. Er zijn een paar stapelwolkjes, maar het blijft droog. Er staat een zwak tot matige zuidenwind en het wordt 22 graden. De temperatuur van het zeewater is nog steeds 19 graden.'

'Langere tijd droog en zonnig'

Ook donderdag is het overwegend zonnig en komen we uit op 23 graden. Vrijdag wordt het nog een graadje warmer en in het weekend moeten we rekening houden met 26 of 27 graden. 'Dankzij een krachtig en uitgebreid hogedrukgebied dat van onze omgeving naar Polen verhuist. Dat brengt ons ook volgende week een aantal dagen met zomerweer. Het wordt echt een langere tijd droog en zonnig.'

De parkeergarage aan de Noordboulevard maakt deel uit van de herinrichting van de boulevard. Die is nu langer en breder en heeft een licht gebogen vorm. Hierdoor sluit de boulevard meer aan op de kustlijn die door duinenrijen aan de noordkant van Scheveningen gevormd wordt.

