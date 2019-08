Westlandse Drekrees gaat niet door: scheuren en gaten in grond door droogte

Pech voor alle modderliefhebbers: de Westlandse Drekrees in de polders van Midden-Delfland gaat dit jaar niet door. Dat komt door het tekort aan regen. Het parcours is daardoor ongeschikt geraakt. 'Er zitten te veel diepe en brede scheuren in de veengronden, die tijdens het hardlopen niet zichtbaar zijn', zegt Stefan Stolk van de organisatie.

Er is nog gekeken naar een alternatieve route zodat de Drekrees op 25 augustus gewoon door kon gaan, maar die voldeed niet aan de 'baggergarantie', meldt mediapartner WOS. 'Vorig jaar was het ontzettend droog, dan zie je dat zo'n veld er onder te lijden heeft. Toen zagen we al scheuren en die zijn niet zomaar dicht. Er zitten gaten in, daar kan je met je arm in', zegt Stolk.

Door de regen van de afgelopen dagen staan de sloten en polder wel vol met water, maar als je het terrein op komt, dan zie je dat de spleten en gaten een probleem zijn, legt Stolk uit. 'Iets organiseren is leuk, maar wel als iedereen heel blijft. We moeten dan onze verantwoordelijkheid nemen.' Alle deelnemers krijgen hun geld terug.

'Rondje baggeren door de polder'

Stolk blijft er wel nuchter onder. 'Het is zonde, want we zaten bijna vol. Als je naar buiten kijkt denk je: jeetje dit wordt een goed weekend voor de Drekrees. Maar dit is beter dan dat iemand straks gewond raakt.'

'Het is echt een Westlands feestje, mensen leven heel erg mee.' De organisatie krijgt sympathieke reacties op Facebook: 'zonde, jammer volgende keer beter'. Dat doet de organisatie goed. 'Maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is een rondje baggeren door de polder en dat is lol.'