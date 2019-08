Examinator neergestort sportvliegtuig had hartafwijking

De examinator die eind mei vorig jaar bij Stolwijk neerstortte met een sportvliegtuigje had een hartafwijking. Dat laat de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag weten. Of de hartafwijking een rol speelde bij het ongeluk, kan de onderzoeksraad niet met zekerheid vaststellen. Een technisch mankement, een vogelaanvaring of een brand wordt uitgesloten als oorzaak van het ongeluk. Ook het weer zou geen rol hebben gespeeld.

Het toestel was rond 11.15 uur opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport, maar verloor rond 11.25 uur ten zuidwesten van Stolwijk in korte tijd veel hoogte. Het vliegtuig raakte met de linkervleugel een aantal bomen en stortte uiteindelijk neer in een polder aan de Beneden Heulseweg. Bij het ongeluk kwamen de 79-jarige examinator en de 60-jarige piloot om het leven.

Volgens de Onderzoeksraad slaagden de piloten er niet in om met een herstelmanoeuvre het vliegtuigje vanuit verticale positie op tijd horizontaal te krijgen. 'Waardoor het vliegtuig in een verticale vlucht kwam, kon niet met zekerheid worden achterhaald.'

Onveilige situaties

Uit gesprekken met mensen die recent met de examinator hadden gevlogen of beroepsmatig met hem te maken hadden, blijkt dat een aantal van hen situaties met de examinator hadden meegemaakt die zij als onveilig hadden ervaren. Zij meldden deze situaties echter niet bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze inspectie is de instantie die de informatie uit dit soort meldingen kan gebruiken om de luchtvaartveiligheid te vergroten.

De Onderzoeksraad benadrukt dat het van belang is dat piloten die onveilige situaties meemaken of hier getuige van zijn deze melden bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen. 'Op deze manier kan een ieder een bijdrage leveren aan het vergroten van de luchtvaartveiligheid.'

Onwel of buiten bewustzijn

Volgens de Onderzoeksraad zouden de afwijkingen die bij het hart van de examinator werden vastgesteld, kunnen leiden tot onwelwording en bewustzijnsverlies. 'Het is mogelijk dat dit invloed heeft gehad op het ontstaan van het ongeluk. Aangezien de examinator zijn veiligheidsgordel droeg, is het niet waarschijnlijk dat hij voorover is gevallen nadat hij mogelijk onwel werd en daardoor de stuurkolom blokkeerde.'

Volgens het rapport is het mogelijk dat de piloot, indien de examinator inderdaad onwel werd, hierdoor werd afgeleid. 'Wanneer hij hierbij zijn aandacht op de examinator richtte, is het mogelijk dat hij de controle over het vliegtuig verloor. Het kan niet worden uitgesloten dat de examinator onwel is geworden, waardoor de piloot werd afgeleid en de controle over het vliegtuig verloor.' De piloot en examinator waren beiden vliegmedisch goedgekeurd.