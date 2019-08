ADO huurt aanvaller Pawel Cibicki van Leeds United

Cibicki werd het afgelopen halfjaar al verhuurd aan het Zweedse IF Elsborg. Hier scoorde hij vijf keer in dertien duels. Ook IF Elsborg had een optie tot koop op de aanvaller, maar dat ging niet door. Cibicki is in Zweden geboren, maar heeft Poolse ouders. Nadat hij voor Polen in 2013 een jeugdinterland had gespeeld, koos hij in 2016 toch voor zijn geboorteland Zweden.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As was al een tijdje bezig met de komst van Cibicki en is blij dat de Zweedse aanvaller heeft getekend. 'Pawel is een creatieve, aanvallende ingestelde speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan. Een rol als nummer 10 kan hem ook liggen. Pawel heeft bewezen dat hij met beide benen, maar ook met het hoofd kan scoren. Met de komst van deze aanwinst hebben we meer aanvallende mogelijkheden.' Vrijdag zal de nieuwe aanwinst voor het eerst met ADO Den Haag mee trainen. Dinsdag wist de club ook al doelman Luuk Koopmans te contracteren.

