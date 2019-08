Voorzitter RvC Ad Melkert over nieuwe ADO-directeur: 'Blij met nieuw team'

Een van de hoofdrolspelers in het tumult is Ad Melkert, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO. Hij zou Hamdi geen geschikte kandidaat vinden en daarmee lijnrecht tegenover de Chinese grootaandeelhouder van de club United Vansen staan. Bovendien zouden de Chinezen een onderzoeksbureau hebben ingeschakeld om de rol van Melkert in de gehele procedure te onderzoeken.

Meneer Melkert, wat vindt u van de aanstelling van Mohammed Hamdi als directeur?

'Ik denk dat we een goede beslissing hebben genomen met het team dat het samen moet gaan doen. Met Mo Hamdi voorop als algemeen directeur, samen met Henrik-Jan Rinner als financieel directeur. Maar ook met stevige mensen als Kees Jansma (bestuursadviseur) en Frans van Steenis (gedelegeerd commissaris). Het is een mooie mix van jong, energiek talent en ervaring en dat is goed voor ADO'.

Uw reactie is enigszins verrassend, want in de media leek het alsof u Hamdi niet zag zitten.

'Ja, die berichtgeving vind ik dan weer verrassend. Kijk, in elke zoektocht naar nieuwe mensen heb je discussie. Ideale kandidaten bestaan niet. Dit was een afweging van de aandeelhouders. Ikzelf heb als voorzitter van de RvC een adviserende rol vervuld'.

En hoe luidde uw advies?

'Mijn advies is bekend bij de aandeelhouders, maar daarover treden we niet naar buiten. Het gaat immers ook over mensen, over hun kwaliteiten, maar ook over hun tekortkomingen. En daarmee moet je altijd de privacy waarborgen'.

Daaruit maak ik toch een beetje op dat Hamdi niet uw droomkandidaat was.

'Ik vind Mo Hamdi een goede kandidaat. Hij heeft ervaring in andere landen in de voetballerij. Hij beschikt daarnaast over commerciële ervaring en commercieel inzicht. Maar het is ook van belang dat we daaromheen ook andere mensen hebben met andere kwaliteiten'.

Heeft u de aanstelling van Rinner als financieel directeur gebruikt als wisselgeld tijdens de aandeelhoudersvergadering?

'Nee, dat is de uitkomst van een aantal toevalligheden die nu bij elkaar komen. We hebben het nu voor elkaar gekregen en daar ben ik behoorlijk tevreden over. Ik ben sowieso voorstander van directies die uit meerdere mensen bestaan'.

Hoe is binnen ADO het draagvlak voor Hamdi. In de berichtgeving werd gesproken over interne mailwisselingen waarin mensen zich negatief uitlieten over de kandidatuur van Hamdi?

'Voor- en tegenstanders heb je altijd en overal. Maar voor mij geldt dat iemand, die na een grondige procedure, een behoorlijke kans moet krijgen en op respect moet rekenen. En dan moet hij maar bewijzen dat hij kan bijdragen aan de successen van ADO'.

Maar daarvoor is draagvlak nodig. Dus nogmaals de vraag: zijn die mails gestuurd?

'Daar kan ik verder niets over zeggen. Ik wil me daar helemaal niet over uitlaten. Wat intern is, behoort ook intern te blijven. Voor mij staat voorop dat we nu allemaal de schouders eronder zetten en dat de nieuwe leiding ook laat zien waarom ze daar zitten'.

De Chinese aandeelhouder zou een onderzoeksbureau hebben ingeschakeld om uw rol in de prcedure te onderzoeken.

'Daar is mij niets van bekend. Ik lees de krant, dat is alles. Ik kan er dan ook niets over zeggen'.

Over uw rol en uw voorkeur is veel gezegd en geschreven. Blijft u aan als voorzitter van de RvC?

'We hebben nu een goed directieteam. Ik wil daar graag vanuit mijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen graag mee aan de slag'.

U blijft dus?

'Ja zeker'.

