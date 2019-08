Familie neemt na bijna 800 jaar woongenot afscheid van kasteel Duivenvoorde

Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten is sinds 1226 altijd bewoond door een en dezelfde familie. Maar met de verhuizing van de huidige bewoners komt een einde aan die lange traditie. Met pijn in het hart nemen Ludolphine Schimmelpenninck van der Oye (75) en haar echtgenoot Roland van Haersma Buma (74) afscheid van het prachtige slot.

Ludolphine is een nazaat van Philips van Wassenaer, de eerste bewoner van het Kasteel Duivenvoorde in 1226. Doordat het eigendom werd voortgezet via de vrouwelijke familielijn veranderde de naam van de eigenaar in de loop der tijd: Van Wassenaar, van Duvenvoirde, Steengracht en nu dus Van Haersma Buma-Schimmelpenninck van der Oye.

De familie Van Haersma Buma breekt met de traditie, omdat Ludolphine zelf heeft gezien hoe haar moeder haar laatste jaren alleen heeft doorgebracht op het kasteel: 'Hoe emotioneel het ook is, geen van beiden wil hier alleen achterblijven. En dan moet je reëel zijn en op zoek gaan naar iets anders.'

Onderhoud en privacy

Ondanks dat er nageslacht is, is het volgens Roland nooit ter sprake gekomen dat de kinderen het stokje zouden overnemen: 'Het huis is niet geschikt voor een gezin met jonge kinderen die naar school moeten. Daar komt bij, wij hebben natuurlijk enorme ruime kamers, maar wij hebben niet veel kamers. Wij hebben hier in dit huis twee slaapkamers. En als je een gezin hebt met kinderen, is dat aan de krappe kant.'

Wat daarbij misschien ook meespeelt zijn de kosten van het onderhoud. Kasteel Duivenvoorde is van oorsprong een zomerhuis en zodoende moet er in de winter flink gestookt worden. Zo erg zelfs, dat een van de woonkamers niet bewoonbaar is als het vriest. En het gebrek aan privacy speelt ook een rol. Ludolphine: 'Er zijn rondleidingen en feesten en partijen, want er moet natuurlijk geld in het laatje komen voor het onderhoud. Daardoor komt de privacy ook wel eens in het gedrang, af en toe.'

Adembenemend

Maar klagen doen ze natuurlijk niet, want beiden hebben zich altijd gelukkig geprezen met het kasteel. Roland zal zich altijd de eerste keer blijven herinneren dat hij op Duivenvoorde was: 'Ik werd voorgesteld aan de familie van Ludolphine. En het was op een mooie zomerdag dat ik hier op de oprijlaan binnenkwam. Adembenemend. Ik wist echt niet van tevoren dat mijn vrouw hier woonde. Het was een hele bijzondere eerste ontmoeting hier op Duivenvoorde.'

Ludolphine zal het ook zeker gaan missen: 'Ja, als je hier naar buiten kijkt, dat is natuurlijk ook prachtig. De natuur, dat ga ik wel het meeste missen.' Het afscheid is niet definitief, want als vrijwilligster blijft ze betrokken bij de stichting: 'Duivenvoorde blijft in ons hart zitten, dat laten we niet zomaar los.'

Appartement in Den Haag

Het echtpaar verhuist volgende maand naar een appartement in Den Haag. Wat de stichting gaat doen met de bewoonde vleugel is nog niet duidelijk.

