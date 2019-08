GroenLinks Den Haag over openbare toiletten: 'Komt er nog wat van?'

In het coalitieakkoord spraken de Haagse coalitiepartijen af om meer openbare toiletten te plaatsen. Ruim een jaar later is daar nog niets van terecht gekomen. ‘Naar mijn weten zijn er nul bijgekomen’, zegt Mariëlle Vavier, gemeenteraadslid van GroenLinks. Zij heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Richard de Mos.

Meer openbare toiletten in de stad is al langer een speerpunt voor GroenLinks. 'Anderhalf jaar geleden hebben we samen met de Haagse Stadspartij al gevraagd om meer openbare toiletten die ook toegankelijk zijn voor vrouwen en mensen met een beperking. Er zijn wel urinoirs, maar daar hebben zij niks aan.'

De Haagse horeca heeft deze mensen al wel een helpende hand geboden met de HogeNood app, een app waarop je kunt zien waar in Den Haag je naar het toilet kan zonder een drankje te hoeven nuttigen, maar volgens Vervier is dit niet voldoende. 'Als 's avonds laat de horeca dicht is of er wachtrijen voor de deur staan, dan ontkom je er als vrouw nog steeds aan om tussen twee auto's te moeten gaan zitten.'

Parken

GroenLinks is één van de coalitiepartijen in Den Haag, maar het is de partij nog niet gelukt om de toiletten te helpen realiseren. 'We zijn pas één jaar onderweg in de coalitie, dus we hebben er nog drie te gaan', vertelt Vavier. 'Maar voor ons is dit wel een mooi moment om 'komt er nog wat van?' aan de wethouder te vragen.'

Vervier heeft een duidelijk wensenlijstje. 'In de binnenstad moeten er wat ons betreft drie toiletten komen, waarvan twee toegankelijk voor vrouwen en één voor mensen met een beperking. Daarnaast moeten ook de parken een openbaar toilet krijgen, omdat mensen ook daar naar het toilet moeten kunnen. Naar mijn weten zijn er vorig jaar nul openbare toiletten bijgekomen, dus er moet nog wel wat gebeuren. Dus vandaar dat we hier nogmaals aandacht voor vragen, zodat de wethouder wat harder zijn best gaat doen.'

