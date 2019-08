Fors duurdere verbouwing gemeentehuis Katwijk start begin 2020

Het gemeentebestuur van Katwijk stelt voor om ruim 1,6 miljoen euro extra uit te trekken voor de nieuwbouw van het gemeentehuis. Naar verwachting start de verbouwing, die in totaal 6,1 miljoen euro kost, in februari volgend jaar en is het in augustus afgerond. Katwijk is al een tijdje in de weer met de nieuwbouw van het gemeentehuis. Deze week heeft de gemeente de onderhandelingen met bouwbedrijf BAM afgerond.

In november 2017 lag er een plan waarbij de verbouwing van het gemeentehuis een stuk goedkoper leek. Maar door de 'explosief' stijgende kosten in de bouwsector vielen nieuwe schattingen door BAM in november 2018 fors hoger uit. Dus moest het gemeentebestuur zich opnieuw beraden. De afgelopen tijd zijn een aantal scenario's uitgewerkt, waarbij ook gekeken is naar het bezuinigen op de kwaliteit van het nieuwe gemeentehuis. Dat lijkt de wethouder geen goed idee. 'Een aanpassing in het ontwerp of programma van eisen doet te veel afbreuk aan de gewenste kwaliteit en toekomstbestendigheid die nodig is', verklaart wethouder Rien Nagtegaal de vraag naar meer budget.

De gemeenteraad moet de extra 1,6 miljoen euro nog wel goedkeuren. De kans dat de raad dat doet, is groot. In februari dit jaar stemde de raad al in met een verruiming van het financiële kader en daarmee sprak de raad destijds ook de wens uit om niet te bezuinigen op de kwaliteit van het nieuwe gemeentehuis.

Alles op één plek

In het nieuwe, 'toekomstbestendige' gemeentehuis komt alles op één plek. 'Het resultaat moet zijn: een aangepast gemeentehuis met alle publieksfuncties bij elkaar', aldus wethouder Nagtegaal. 'Het moet transparant, laagdrempelig en goed bereikbaar zijn voor iedereen. Kortom, een gemeentehuis waar onze burgers zich welkom voelen en goed geholpen worden.'

Zo worden alle ambtenaren gehuisvest in het pand. Daarmee wordt jaarlijks 400.000 euro bespaard. Dat bedrag van vier ton is al in de begroting voor de komende jaren - waarin miljoenen bezuinigd moesten worden - opgenomen. Dus mocht de raad niet akkoord gaan met de duurdere verbouwing, dan moet er jaarlijks 400.000 euro ergens anders gevonden worden. Het is nu aan bouwbedrijf BAM om te komen tot een definitief uitvoeringsontwerp.

