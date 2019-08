Drugsvondst in lab Wateringen groter dan gedacht

WATERINGEN -

De drugsvangst in een bedrijfspand in Wateringen, in februari van dit jaar, was veel groter dan in eerste instantie duidelijk was. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt uit onderzoek, op basis van aanwezige grondstoffen, dat er 550 kilo en mogelijk zelfs 850 kilo drugs in het pand lag. Eerst was er sprake van 350 kilo.