Medewerkers ABN AMRO onwel: filiaal Leiden al week dicht

Het filiaal van de ABN AMRO aan de Stationsweg in Leiden is al een week dicht. Door een vreemde geur werden enkele medewerkers onwel, waarna de bank besloot het pand te sluiten. 'Er is niks schadelijks gevonden, maar we nemen het zekere voor het onzekere', legt een woordvoerder uit.

De bank werd vorige week dinsdag en woensdag tot twee keer toe ontruimd omdat mensen een vreemde geur in het gebouw roken. 'Het was een heel nare, muffe lucht', vertelt de woordvoerder van ABN AMRO. 'Het was zo onprettig dat enkele medewerkers onwel werden. We hebben onmiddellijk metingen laten verrichten, maar er kwam niets schadelijks uit.'

De brandweer bevestigt dat het niets bijzonders heeft aangetroffen in het pand. 'We kregen vorige week twee keer klachten over de stank in het pand en dat er mensen onwel bij zijn geworden', legt de woordvoerder uit. 'Dus we hebben het pand ontruimd en metingen verricht, maar wij hebben hierbij niets aangetroffen. Sindsdien hebben wij hier niets meer over gehoord. Het is aan de bank om het verder op te lossen.'

Kweeksels

ABN AMRO heeft daarom besloten de bank voorlopig te sluiten. 'De geur ging niet weg, waardoor we uitgebreidere onderzoeken hebben laten doen. Er zijn kweeksels afgenomen, maar het duurt nog een paar dagen voor we hier de uitslag van krijgen. Dus hebben we besloten de vestiging dicht te houden. Die tijd wordt gelijk gebruikt om technische aanpassingen te doen. Zo komt er onder meer een betere ventilatie.'

De woordvoerder kon nog niet aangeven wanneer het filiaal aan de Stationsweg weer open gaat. 'We hopen dat de nare lucht zo snel mogelijk weer weg is, maar tot die tijd nemen we het zekere voor het onzekere. Zowel voor onze collega's als voor onze klanten.' Met de onwel geworden medewerkers gaat het over het algemeen weer goed. 'Ik heb begrepen dat ze op een na allemaal op andere plekken weer aan het werk zijn.'

