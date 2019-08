'Mijn leven was een hel', speciaal getrainde Haagse agenten moeten stalken sneller herkennen

'Mijn indruk is dat we nu meer slachtoffers op een goede manier helpen. Daarnaast denk ik dat we ook zaken vroegtijdig kunnen stoppen. Agenten herkennen stalking nu sneller', concludeert Jan Vlijm. Hij is portefeuillehouder stalking binnen de politie-eenheid Den Haag. Excacte cijfers van stalking heeft de politie niet, maar binnen de eenheid Den Haag zou het gaan om honderden gevallen per jaar.

Sinds mei 2018 worden agenten die werken op de informatie-afdeling speciaal getraind. Deze afdeling houdt zicht op de zaken die in een district spelen. Aanleiding voor de training is de moord op 28-jarige Linda van der Giessen op 10 augustus 2015. De vrouw had meermalen aangifte gedaan van stalking, toch greep de politie niet in.

'Ik ben 1.65, maar mijn dossier was uiteindelijk 1.95 lang'

Een beeld dat Natasja herkent. 'Ik deed vaak aangifte, maar veelal voelde ik mij niet serieus genomen', vertelt Natasja. Dit is niet haar werkelijke naam, uit angst voor de man die haar jarenlang stalkte wil ze anoniem blijven. Omroep West spreekt haar op een plek in Delft. 'Ik ben 1.65, maar mijn dossier was uiteindelijk 1.95 lang.'

De ellende begint zo'n tien jaar geleden als Natasja een punt zet achter haar relatie. Dat blijkt haar ex niet te pikken en ontpopt zich tot een levensgevaarlijke stalker. Zo stuurt hij haar honderden brieven, appjes, voicemailberichten. Let wel, per dag. Met als dieptepunt het moment dat hij haar op straat neersteekt en in haar gezicht stompt. Zo hard dat Natasja blijvend een titanium plaat onder haar huid in haar gezicht heeft.

Luister hier naar het aangrijpende verhaal van Natasja.



'Agenten kijken nu beter naar het hele plaatje'

Natasja’s stalker krijgt in 2017 een gevangenisstraf met TBS. Maar haar eerste aangifte doet ze al in 2008. In de jaren die volgen, gaat ze meerdere keren naar de politie, maar geregeld krijgt ze te horen later terug te komen om aangifte te doen. 'Ik voelde me dan een nummer en dacht vervolgens; laat maar.'

Het lastige bij stalking is dat het incident op zichzelf niet strafbaar hoeft te zijn. Vlijm: 'Denk aan het sturen van bloemen of brieven, maar in de context kan zoiets wel op stalking duiden.' De politieman gaat verder: 'Eerder keek men puur naar dat ene incident dat op dat moment werd gemeld. Er werd onvoldoende terug gekeken naar wat er al was gebeurd.' Agenten trekken binnen de nieuwe werkwijze meer tijd uit om naar de geschiedenis te kijken. 'Ze focussen zich nu beter op de zaken die in het verleden zijn voorgevallen. Op die manier herkennen agenten het stalken sneller.'

Meer alarmknoppen in de regio Haaglanden

In het afgelopen jaar zijn er, volgens Vlijm, meer alarmknoppen uitgedeeld. In totaal gaat het in de regio Haaglanden om zo’n 20 apparaten. Een stalkingsslachtoffer kan zo’n draagbare knop indrukken waardoor er een melding binnenkomt bij een alarmcentrale. De portefeuillehouder denkt dat de toename voorkomt uit de nieuwe werkwijze. 'We werken nu beter samen met onze partners denk aan Veilig Thuis en er is bij de politie meer aandacht voor stalking.'

Toch plaatst Natasja daar een kanttekening bij. 'Omdat het via een meldkamer gaat, heb ik wel meegemaakt dat het zeker 20 minuten duurde voordat de politie kwam. Mijn stalker was destijds in mijn eigen huis. Het is dat mijn buurvrouw ingreep, anders weet ik zeker dat ik er niet meer was geweest.'

Strijdbaar blijven



Inmiddels heeft Natasja haar leven steeds meer op de rit. Het feit dat de politie haar mensen een extra training geeft om beter om te gaan met stalkingszaken, kan ze uiteraard alleen maar toejuichen. Zelf helpt Natasja nu andere slachtoffers door hen letterlijk een luisterend oor te bieden via de organisatie Here my Voice. 'Als slachtoffer van een stalker sta je zo vreselijk machteloos. Ik wil anderen helpen strijdbaar te blijven.'

Op dit moment testen agenten de nieuwe werkwijze. Begin volgend jaar zal die worden opgenomen in de dagelijkse routine van de politie.