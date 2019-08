Louis gaat viral met filmpje over geldautomaat: 'Het is wel leuk zo'n exposure'

Louis voor zijn huis in Honselersdijk | Foto: WOS

'De jeu is er van af en dat vind ik al heel lang in deze maatschappij.' Het is een uitspraak die woensdag viral ging op internet. Louis Benoist deed bij mediapartner WOS zijn beklag over de Geldmaat, de nieuwe geldautomaat in Honselersdijk. Hij blijft nuchter onder de massale aandacht. 'Het is wel leuk zo’n exposure.'

Louis kon woensdag niet vermoeden dat zijn gesprekje met de WOS zo'n impact zou hebben. De nieuwe inwoner van Honselersdijk is op weg om zijn boodschappen doen als hij de cameraman spreekt over de nieuwe geldautomaat. 'Het is een kaalslag. Ik vind het er niet gezelliger op worden', zegt de man met een tongval die zijn Amsterdamse achtergrond direct verraadt.

Het is een uitspraak die in korte tijd viral gaat. Internet (Dumpert, Telegraaf), radio (Radio Veronica) en televisie (Jinek) laten de uitspraken van Louis horen. Het gaat volledig aan de inwoner van Honselersdijk voorbij. 'Ik heb niet eens internet in huis en kijk geen tv', reageert hij nuchter. 'Een half miljoen keer bekeken? Echt? Nou ja, zeg. Ik hoop dat de mensen zich hebben vermaakt.'

Exposure

De Amsterdammer woont nu twee maanden in Honselersdijk na ook nog enige tijd in Den Haag te hebben gewoond. Hij zegt al helemaal gewend te zijn. Het contact met de buren is goed en hij noemt Westlanders een alleraardigst volkje.

Toch blijft hij een echte Amsterdammer, met bijbehorende tongval en een mat voor de deur met de bekende drie kruizen. Hij geniet met volle teugen van de aandacht die hij de afgelopen dagen heeft gekregen. 'Het is wel leuk zo’n exposure, waarom niet?'