Personeelstekort HMC: 2500 euro bonus voor wie nieuwe collega introduceert

Een bonus voor als je een nieuwe collega aandraagt op je werk: bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is het een middel in de strijd tegen het personeelstekort. Het ziekenhuis heeft naar eigen zeggen te kampen met een 'tekort aan zorgpersoneel', met name op de afdeling Radiologie. Daar worden vooral laboranten gezocht. Als een ander personeelslid iemand met die papieren aanbrengt staat daar een aanbrengpremie van 2500 euro tegenover.

Deze week ontving Omroep West een anoniem schrijven van een personeelslid van het HMC, die zei dat het tekort nijpend wordt. 'Het gevolg hiervan is dat er sluitingen zullen zijn van verschillende radiologische kamers op alle HMC-locaties. Het onvermijdbare gevolg daarbij is dat de toegangstijden verder zullen oplopen.'

Volgens de anonieme schrijver zal de 'CT-capaciteit in september teruglopen met 30 procent. Voor mammografie onderzoeken zullen we ongeveer 25 procent minder hebben. De doorlichtingsonderzoeken moeten we voor ongeveer 10-15 procent sluiten. De totale capaciteit aan MRI zal ongeveer 15-20 procent afnemen.'

Langere wachttijden

Op de site van het HMC staat te lezen dat het tekort aan laboranten betekent dat het HMC de komende tijd minder mensen heeft om radiologische onderzoeken uit te voeren. Daardoor kunnen er voor sommige patienten - met name voor onderzoeken met een lagere urgentie - langere wachttijden ontstaan.

Het ziekenhuis zegt het tekort aan capaciteit niet op korte termijn op te kunnen lossen. 'Overal in de zorg is er een tekort aan personeel. We werken hard om die trend te buigen.' Voor de afdeling Radiologie heeft het HMC de bonuscampagne opgezet om nieuw personeel te werven. 'En we doen zoveel mogelijk ons best om onze huidige collega's te behouden.'

Landelijke trend

Jaap de Bie van FNV Zorg en Welzijn bevestigt dat de tekorten een landelijke trend zijn. 'In heel Nederland is een tekort aan specialistische verpleegkundigen zoals de Medisch Beeldvorming- en Bestralingsdeskundige.' Volgens hem ligt de oorzaak in de hoge werkdruk in ziekenhuizen: 'Er is eerder een tendens naar uitstroom van personeel uit de ziekenhuizen.'

Daarnaast helpt het volgens de vakbondsman niet mee dat de CAO-onderhandelingen met de ziekenhuis stil liggen. De bonden vragen 5 procent salaris erbij, de ziekenhuizen bieden slechts 1 procent.

