Trompettist Teus Nobel: een rijzende ster in de Nederlandse jazzscene

Teus Nobel is een van de grootste talenten van de Nederlandse jazzscene. De 36-jarige trompettist is geboren en getogen in Krimpen aan de Lek. Zijn ster is rijzende, want eerder deze zomer stond hij op North Sea Jazz. Donderdagavond verzorgt hij het openingsconcert van het Jazz Festival Delft, dat nog het hele weekend duurt.

Nobel is een druk baasje, want behalve zijn eigen band Teus Nobel Liberty Group, gaat hij op tournee met de Belgische jazzpianist Jef Neve, lopen er nog enkele andere lopen projecten, en treffen we hem eerder deze week in een opnamestudio in het Woerdense Verlaat. Daar legt hij de laatste hand aan een nieuw album dat in december verschijnt.

Op 8 december is het namelijk precies 25 jaar geleden dat de Antonio Carlos Jobim, bekend van de internationale hit The Girl From Ipenema, is overleden. Het nieuwe album staat geheel in het teken van de Braziliaanse componist en wordt opgenomen met een orkest en gastmuzikanten. En daarmee komt een langgekoesterde droom uit: 'Alle grote artiesten hebben ooit een album met orkest gemaakt.'

Luchtmacht

Met een orkest spelen is voor Nobel niet vreemd, want de afgelopen negen jaar was de trompettist solist bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Hoewel het haaks lijkt te staan op zijn carrière als jazzmuzikant, heeft hij daar jarenlang ervaring op kunnen doen: 'Het heeft ook wel iets grappigs, juist omdat het twee gescheiden werelden waren. Omdat ik net zo goed overdag een begrafenis of een ceremoniële dienst speelde namens de Luchtmacht en dan 's avonds in een jazzclub stond. Ja, kan het nog verder uit elkaar zijn?'



Woody Shaw

Toch komt er per 1 september een einde aan zijn tijd bij de Luchtmacht. Hij wil zich helemaal gaan toeleggen op de jazzmuziek, want zijn carrière zit nu zo in de lift dat dit het moment lijkt te zijn. Ook omdat hij een heel goed gevoel heeft bij zijn nieuwe band Teus Nobel Liberty Group: 'Ik heb het idee dat ik nu voor het eerst drie mensen om mij heen heb waar ik meer platen mee ga opnemen. Omdat het met recht een Liberty Group is. Het is zo vrij en er worden zoveel risico’s genomen, dat het zo leuk blijft, dat ik nu al heel erg opgewonden en nieuwsgierig ben naar waar we over zes maanden staan. En dat is voor mij een unicum.'

Dankzij zijn baan bij de Luchtmacht heeft hij namelijk, uit eigen zak, vier cd's met vier verschillende formaties kunnen opnemen. Maar zijn huidige band Liberty Group sluit het beste aan bij zijn motto Impossible Is Nothing. Een quote van Mohammed Ali, die ook door de legendarische jazztrompettist Woody Shaw is aangehaald en nu op zijn rechter onderarm is getatoeëerd: 'Ik vind het wel een mooie boodschap om mee te geven. En mooi geplaceerd, want tijdens concerten word ik vaak op de foto gezet met de trompet in de aanslag.'

Niets Is Onmogelijk verwijst naar de speelstijl van Woody Shaw. Nobel studeerde zijn Masterstudie af op deze muzikale koorddanser: 'Hij doet voor mij dingen die harmonisch en melodisch ingaan tegen alle regels van de muziek. Dat kan helemaal niet. En toch klinkt het op dat moment dat dat het enige zinnige is wat hij had kunnen spelen. Het klinkt zo natuurlijk, terwijl het eigenlijk niet kan. Maar in jazz moet alles kunnen. Dus vandaar: Impossible Is Nothing.'

Miles Davis

Toch heeft hij het lastig met de beantwoording van de vraag: Woody Shaw of Miles Davis? 'Dat is een hele moeilijke vraag, want Miles…' Na een korte pauze: 'Ze hebben allebei dingen waar ik nog de rest van mijn leven lessen uit zou kunnen trekken. Woody gebruikt heel veel noten. Maar dan zet je een plaat van Miles op en dan speelt hij twee noten, waarmee hij zó veel zegt. Dat je bij jezelf denkt: oké, dan zou ik dus ook de helft kunnen weglaten van mijn vorige solo, die ik heb gespeeld. En misschien nog wel meer zeggen! Dus ik denk dat ik toch kies voor Miles.'

Voorlopig is hij nog niet klaar met zijn zoektocht naar zijn eigen sound. Maar hij dat eigenlijk nooit te vinden en dat hij altijd blijft zoeken. En als hij zijn eigen geluid dan toch zou moeten omschrijven? 'Een trompet is: hier, ik kom er aan, hier ben ik. En ik kan ook wel ingetogen en zacht spelen, met wat valse lucht en romantisch, maar ik denk dat mijn hart toch ligt bij: BAM, in your face, hier is Teus Nobel.'

