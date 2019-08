Niet-gevaccineerde kinderen geweigerd bij opvang: 'Weigeren mag, als beleid duidelijk is'

Niet-gevaccineerde kinderen die naar de opvang willen, worden steeds vaker geweigerd. Het is een groeiend probleem dat veel discussie oproept. Dit overkwam ook Jeffrey Grüne uit Den Haag: 'Wij hadden het contract al getekend toen we te horen kregen dat de kinderen toch niet mochten komen.' Een kinderopvang mag weigeren, zegt advocaat Daniëlle Edelenbosch: 'Maar je moet er wel gelijk mee komen.'

'Alles was al rond, en dan bellen ze ineens dat mijn kinderen niet welkom zijn'. Grüne snapt dat de vaccinatiediscussie een gevoelige kwestie is: ' Maar als er nergens op de website staat dat ze niet-gevaccineerde kinderen niet toelaten, kunnen ze ze toch niet weigeren?'

In principe mag een kinderopvang zelf bepalen welke kinderen ze toelaten, vertelt Edelenbosch: 'Je mag niet-gevaccineerde kinderen weigeren, als het in je beleid staat. Maar als er een contract getekend is zijn er andere regels. Beide partijen moeten zich aan de gemaakte afspraken houden.'

'Ontwikkelen beleid'

De desbettrefende kinderopvang, Villa Bloom uit Den Haag, geeft een schriftelijke reactie: 'Wij hebben nog nooit eerder te maken gehad met kinderen die bewust niet gevaccineerd zijn. We gaan aan de slag met het ontwikkelen van een beleid hiervoor'. Tot die tijd laten ze de kinderen niet toe.

Het komt wel vaker voor dat een kinderopvang nog moet nadenken over zijn beleid: 'Iedereen ziet die worsteling. In de media leeft deze discussie enorm. En dan is de vraag: Ga je je beleid hier op aanpassen, ja of nee', aldus Edelenbosch. De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dat een kinderopvang hier niet zelf over zou moeten hoeven beslissen: 'Dit moet landelijk geregeld worden. Maak de kinderopvang niet tot speelbal van de vaccinatiediscussie.'

Wettelijk niet goed vastgelegd

Die landelijke regeling komt er volgens Edelenbosch wel aan. Het is nu namelijk nog niet goed wettelijk vastgelegd: 'Er wordt gewerkt aan een beleid. Dan mag een kinderopvang zelf bepalen of ze kinderen zonder vaccinatie wel of niet weigeren.' Het initiatiefvoorstel is voor het zomerreces ingediend door D66.

LEES OOK: Den Haag wil met 'aanvalsplan' de vaccinatiegraad gaan verhogen