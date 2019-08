Afgang voor hockeyers, Oranje loopt EK-finale mis

Spanje nam in Antwerpen een 4-0 voorsprong en legde met drie benutte strafcorners de basis voor de verrassende zege. Pau Quemada benutte er twee en Josep Romeu één. De Spanjaarden stuiten zaterdag in de finale op de winnaar van het duel tussen België en Duitsland. De winnaar van de eindstrijd plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen. De verliezer moet zich net als Oranje, dat zaterdag nog wel om brons speelt, op een andere manier voor de Spelen van volgend jaar in Tokio zien te kwalificeren.

Oranje was geen schim van de ploeg die de groepsfase zonder puntenverlies afsloot. De ploeg van bondscoach Max Caldas eindigde als eerste in de poule na overwinningen op Ierland (5-1), Duitsland (3-2) en Schotland (6-0). Spanje werd op het nippertje tweede in de groep, na een nederlaag tegen België (0-5), gelijkspel tegen Engeland (2-2) en winst op Wales (5-1).

Eerste in de poule

Toch was het Spanje dat domineerde. De ervaren ploeg profiteerde van het slordige spel van Nederland en benutte de strafcorner als doeltreffend wapen. Pau Quemada opende in de tweede minuut al de score. Hij benutte in de negentiende minuut ook zijn tweede strafcorner. Spanje kwam in de 34ste minuut op 3-0 door Josep Romeu, eveneens uit een strafcorner.

Met een ruime voorsprong op zak slaagden de ervaren Spanjaarden er uitstekend in om het spel te vertragen. Oranje kreeg nauwelijks mogelijkheden. Mink van der Weerden was nog het dichtst bij een treffer. Hij raakte vanuit een strafcorner snoeihard de paal. Sanchez sloeg Spanje eerst nog naar 4-0, voordat Billy Bakker voor Nederland scoorde. De wedstrijd was allang gespeeld, toen Jip Janssen in de slotminuut de negende en tiende strafcorner voor Oranje benutte. Die treffers maakten de afgang niet minder groot.

Caldas: 'Niet effectief'

'Zij waren heel effectief en komen met drie benutte strafcorners op 3-0', zei bondscoach Caldas voor de camera van de NOS. 'Wij begonnen matjes, maar met hockey kan je een achterstand van 3-0 nog wel goedmaken. Dan moet je wel effectief zijn en dat waren we niet.'

