Leiden en Alphen weigeren opvang voor dakloos gezin met vier kinderen

Ook de gemeente Almere wil geen opvang bieden aan het gezin, dat dakloos zou zijn geraakt na eind vorige maand vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te zijn teruggekeerd. 'Wij roepen de gemeenten op om met spoed opvang te bieden aan de kinderen en hun ouders', zegt Mariëlle Bahlmann, juridisch adviseur jeugdrecht bij Defence for Children. 'Het is immers onacceptabel dat er in Nederland kinderen op straat staan. Dit is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.'

Volgens Defence for Children hadden de ouders met een vriendin van de moeder in Leiden afgesproken dat het gezin bij haar kon verblijven, totdat de ouders zelf werk en woonruimte zouden vinden. Maar bij aankomst bleek het alsnog niet mogelijk om bij de bevriende vrouw in te trekken.

'Gedreigd kinderen weg te halen'

Daarop meldde het gezin zich bij de gemeente Leiden, maar die weigerde opvang te verlenen. Vervolgens gebeurde hetzelfde in Alphen en Almere, waar de ouders eerder hebben gewoond. Defence for Children beweert dat de ouders gevraagd is hun kinderen vrijwillig uit huis te laten plaatsen. Dan zouden ze in een pleeggezin worden geplaatst en zouden de ouders terechtkunnen bij de nachtopvang. Maar in een later stadium zou ook gedreigd zijn de kinderen bij hun ouders weg te halen, schrijft de kinderrechtenorganisatie.

'Dit terwijl het volgens internationale wet- en regelgeving niet is toegestaan om kinderen van hun ouders te scheiden als gevolg van dakloosheid', aldus Defence for Children. Een woordvoerster van de gemeente Alphen ontkent met klem dat daarmee gedreigd is. 'Dat is niet aan de orde. Wij zullen ouderen en kinderen nooit uit elkaar halen.'

Remigranten

De zegsvrouw verklaart verder: 'Het gaat hier om remigranten, mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verworven na het doorlopen van een asielprocedure. Ze gaan dan naar het buitenland, komen weer terug en melden zich bij gemeenten en opvangorganisaties en vragen om een woning. Maar daar hebben ze geen recht op, omdat maatschappelijke opvang bedoeld is voor mensen die niet zelfredzaam zijn en tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben.'

Ze wijst erop dat deze vorm van remigratie een steeds groter probleem aan het worden is waar gemeenten mee geconfronteerd worden. De gemeente Leiden bevestigt ook te hebben geweigerd het betreffende gezin opvang te bieden, maar wil inhoudelijk niet ingaan op de berichtgeving van Defence for Children. Het is de ouders tijdelijk gelukt onderdak te vinden, volgens de kinderrechtenorganisatie, maar doordat hun (nieuw verworven) netwerk is uitgeput staan ze op straat.