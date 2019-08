Streets of Chuck Deely brengt eerbetoon aan 'legendarische' straatmuzikant

Komende zondag vindt in Den Haag The Streets of Chuck Deely plaats, het festival ter ere van de in 2017 overleden Haags-Amerikaanse straatmuzikant Chuck Deely. Tijdens het festival zal er op acht lokaties in de Grote Marktstraat muziek te horen zijn en er is ook dans, theater en street art. De dag wordt afgesloten op de Grote Markt met optreden van onder andere Son Mieux en de Livin' Blues Xperience.

De meeste mensen die wel eens in de binnenstad van Den Haag kwamen, kenden Chuck Deely. Met zijn raspende stemgeluid was hij in weer en wind te vinden op verschillende plekken in de stad. 's Ochtends vaak bij Centraal Station, later op de dag vaak voor de HEMA in de Grote Marktstraat. Maar ook op andere plekken.

Voor wie hem niet kent legt organisator van het festival Robert-Jan Rueb op Radio West nog eens uit wie hij was. 'Hij was een introverte straatmuzikant met een nogal heftig drugsverleden. Hij heeft denk ik veertig jaar op straat gespeeld in Den Haag.'

Een memorabel figuur

Rueb herinnert zich Deely nog toen hij net begon. 'Toen speelde hij nog akoestisch en moest hij hele terrassen overschreeuwen. Dat kwam de zuiverheid van zijn stem niet ten goede. Toen hij een elektrische gitaar en een versterkertje kreeg, maakte hij hele mooie muziek.'

Over de vraag waarom Deely een festival verdient is Rueb duidelijk: 'Het is een memorabel figuur, iedereen mist hem in de stad. Dat betekent dat hij toch legendarisch is en dan is het een goed idee om daar een mooi feestje van te maken om hem te herinneren. En daarbij een heel mooi festival toe te voegen aan de Haagse kalender.

Veertig acts

Er zijn zondag veertig acts te zien waarvan een groot deel muzikaal en dat zijn niet de minste namen. Onder anderen Tim Knol, Janne Schra, Tess et les Moutons en Convoi Exceptional maken overdag onversterkt hun opwachting in de Grote Marktstraat. 's Avonds verplaatst het festival zich naar de Grote Markt waar de versterkers weer tevoorschijn komen voor onder andere Son Mieux en een Neil Young Tribute. Die laatste is niet toevallig; Deely was groot fan van hem.