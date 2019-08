Johan Derksen blij met succesvol benefietconcert voor zieke Katwijkse zangeres

The Clarks en Michel van Dijk tijdens het benefiet voor AJ Plug in Katwijk | Foto: Aad Nieuwland

'Het was uitverkocht, dus dan is het een succes', zegt Johan Derksen stellig op de vraag hoe het benefietconcert voor de Katwijkse blueszangeres Alexandra Jolanda (AJ) Plug was. De voetbalanalist organiseerde het concert om geld in te zamelen voor de ernstig zieke Alexandra, tot voor kort de chauffeur van Derksen, en haar eveneens zieke echtgenoot Klaas. Ondanks de verdrietige aanleiding was de avond met artiesten als Danny Vera, The Clarks en Laurence Jones een groot succes.

'We hadden echt een hele goede band. Dit zijn gezellige avonden en als je goede artiesten hebt, kan er weinig misgaan', zegt Derksen. Bezoekster Esther Houwaart is het daarmee eens. 'Ik heb in tijden niet zo intens genoten.' Wel zegt ze dat ze had gehoopt dat de avond niet nodig was geweest.

Volgens Houwaart was het ontroerend en mooi om te zien hoe de muzikanten zich belangeloos inzetten voor AJ en Klaas. 'Je zag het plezier onderling. Het feit dat zij dit doen, laat wel zien wat voor bijzondere band zij met elkaar en met AJ en Klaas hebben.' Houwaart kan vervolgens niet ophouden over alle acts die speelden. 'Het was zo gaaf, ik raak er niet over uitgepraat.'

Even uit de brand

Alexandra Jolanda (AJ) Plug

Over wat de avond heeft opgebracht wil Derksen niets zeggen. 'Daar heeft niemand wat mee te maken.' Wat hij wel kwijt wil, is dat Plug en haar man in een moeilijke periode even uit de brand geholpen zijn. 'We kunnen medisch niets voor ze doen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze even geen financiële zorgen hebben met twee keer een vol huis. Dat is gelukt, met dank aan alle muzikanten die gratis kwamen spelen.'

Plug was zelf niet aanwezig bij het concert. Derksen vertelt dat ze een dag eerder een chemokuur heeft ondergaan en niet in staat is om dit soort dingen te doen. Haar man was er wel.

Twee uitverkochte optredens

Het optreden in Katwijk was een van de twee benefietconcerten die Derksen voor Plug en haar man organiseerde. Het andere optreden vond eerder deze maand plaats in Assen. Ook dat optreden, in een zaal met 1400 plaatsen, was uitverkocht.

