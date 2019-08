Eindelijk weer zomers: 'Dit is lekker na drie weken herfst'

Let dus goed op symptomen als oververhitting zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Drink ook genoeg water, draag dunne kleding en smeer je goed in.

Vooral voor kwetsbare mensen is de hitte gevaarlijk. 'Maar ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen, zoals zonnesteek', waarschuwt het RIVM. De vorige keer dat het hitteplan van stal werd gehaald was eind juli, toen we een warmterecord hadden.

'Wij moeten het echt hebben van toerisme'

Strandtenthouders zaten echt te smachten naar een mooi weekend. 'Na die drie weken herfst is dit best lekker. Afgelopen tijd was erg teleurstellend. Zeker in de tijd dat er schoolvakanties zijn, moeten we het echt hebben van toerisme', zegt André Triep, eigenaar van Strandclub WIJ en voorzitter van de strandtentondernemers op Scheveningen.

'De tijd inhalen gaat niet lukken', zegt Triep. 'Het is puur schadebeperking.' Hij is blij dat het de laatste week van de schoolvakantie in onze regio nog mooi weer is.

